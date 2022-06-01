СЕРГЕЙ НОВИКОВ,

начальник Управления Президента РФ по общественным проектам:

«Открытие таких памятников, как мемориал «Строителям безмолвных рубежей», сегодня имеет важное значение еще и потому, что они опровергают ту пропаганду, которую западные СМИ пытаются навязать населению. Молодые люди, посмотрев, что происходило во время Великой Отечественной войны, поймут, почему дети, женщины и старики были мобилизованы, в дождь и непогоду с лопатами и кирками, без современных средств механизации, вручную копали и строили оборонительные сооружения, поймут, зачем и какой ценой это было сделано. Сейчас, когда памятник готов, память действительно сохранится».