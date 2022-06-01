В республике устраняют последствия непогоды

Ветер срывал крыши и валил деревья

Разгулявшаяся в понедельник вечером непогода доставила много неприятностей по всей Чувашии. Сильный ветер срывал крыши с домов и зданий, валил деревья и ломал линии электропередачи, а из-за грозы в четырех районах республики загорелись пять жилых домов. Сейчас в республике проводят ремонтно-восстановительные работы и подсчитывают ущерб, который нанесла стихия.

Как сообщили в ГКЧС Чувашии, местами скорость шквалистого ветра доходила до 25 м/с — это около 100 км/час. Центр стихии пришелся на Комсомольский район, где произошло больше всего повреждений и отключений электроэнергии. В частности, здесь пострадали пять школ: в селе Урмаево, в деревнях Чичканы, Сюрбей-Токаево, Альбусь-Сюрбеево и Асаново порывами ветра снесло часть кровли зданий учебных заведений. Повредила стихия и кровлю Шальтямской школы имени Е. Анисимова в Канашском районе, а также Новочурашевской школы в Ибресинском районе. Сейчас, по поручению Главы Чувашии Олега Николаева, там устанавливают сумму ущерба. «Дал поручение Дмитрию Захарову, министру образования, выехать на место, оценить масштабы разрушений и принять все необходимые меры для скорейшего восстановления учебных заведений к новому учебному году», — сразу же отреагировал руководитель республики. То, как идут работы по устранению последствий грозы и сильного ветра, Олег Николаев держит под личным контролем.

Всего, как подсчитали в ГУ МЧС по Чувашии, отключение электроэнергии произошло в 68 населенных пунктах 12 районов республики. Без энергоснабжения остались более 5900 жилых домов с населением более 11,5 тысячи человек. В пяти районах сильный ветер оставил без крыши 73 здания, из них 63 частных дома. Кроме того, в восьми районах упали 157 деревьев, поврежден один автомобиль.

Восстановительные работы по подаче электроэнергии и оценке ущерба начались незамедлительно. В ликвидации последствий стихии участвовали больше ста человек и около 50 единиц техники. Уже к десяти часам вечера в понедельник свет в домах частично стал появляться. На 10 часов утра вторника без электроснабжения оставались 18 населенных пунктов в трех районах — это более двух тысяч жилых домов с населением около четырех тысяч человек. А в страховых компаниях пострадавшим от стихии пообещали оперативно выплатить страховое возмещение, чтобы они могли быстрее приступить к ремонтным работам.

Грозовые разряды стали причиной пожаров. По данным ГУ МЧС по Чувашии, в огне сгорели надворные постройки в хозяйствах жителей деревни Мартынкино Аликовского района, села Калинино Вурнарского района, деревни Малые Арабузи Батыревского района. Сразу два жилых дома на одной улице с разницей в пять минут загорелись в деревне Александровка Комсомольского района. В обоих хозяйствах в огне пострадали крыши домов и внутренняя отделка. К сожалению, не обошлось без жертв. От удара молнии погиб 55-летний мужчина.

КСТАТИ

После того, как стихия в Чувашии присмирела, не менее масштабное «торнадо» охватило интернет-пространство. На сайтах федеральных СМИ и в соцсетях пошло «гулять» вирусное видео, на котором смерч разносит в щепки забор, поднимает в воздух скамейки, фрагменты строений. Действие, как утверждалось, происходит в одном из районов Чувашии. Торнадо, как оказалось, и в самом деле имело место. Правда, не в Чувашии, а в штате Канзас в США в апреле этого года.