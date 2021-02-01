В аномальный холод поломка на трассе может стать роковой

Погода и праздники проверили на прочность

Вот уже вторую неделю в Чувашии лютуют двадцатиградусные морозы. В минувшие праздничные дни столбик термометра в республике опустился еще ниже, до –30° С, а в ночное время местами до -35° С. И хотя морозные зимы в Чувашии не в диковинку, всем службам города и республики пришлось поработать в усиленном режиме.

Немало хлопот доставили аномальные холода автомобилистам и сотрудникам полиции. Инспекторам ГИБДД была поставлена задача обеспечить безопасность граждан в сложных погодных условиях и своевременно приходить им на помощь. Особенно это касалось автомагистралей, где расстояние между населенными пунктами велико и любая поломка автомобиля на трассе может стать критичной.

Люди, оказавшиеся в непростой ситуации на дорогах, отправляли заявки о помощи на номер 112. Одного из водителей, выехавшего из Нижегородской области в сторону Чебоксарского района, инспекторы спецбатальона ДПС обнаружили на 628 километре автодороги М-7. Проблемы у него возникли из-за вытекшего из двигателя масла. Оценив ситуацию, сотрудники ДПС съездили на ближайшую автозаправочную станцию за моторным маслом и помогли залить его, после чего автолюбитель продолжил путь.

Похожая неприятность случилась и с другим водителем из Нижегородской области, грузовик которого застрял на Сурском мосту из-за того, что закончилось топливо. Инспекторы ДПС организовали движение на данном участке и остановили другой грузовик для буксировки «нижегородца» до ближайшей автозаправочной станции. А автолюбителю, совершившему вынужденную остановку на автодороге «Вятка», инспекторы ДПС помогли не только залить топливо, но и запитать аккумуляторную батарею.

КСТАТИ 24 февраля во всех школах Чебоксар отменили занятия для 1 – 11 классов в очном формате. О принятом решении сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на своей странице в сети Инстаграм. Уроки для школьников состоялись дистанционно. Для тех детей, кто не побоялся холодов и все же пришел в школу, были организованы индивидуальные и групповые занятия.

Фото @gibdd121

Сотрудникам спецботальона ДПС пришлось не только организовать движение на сложном участке, но и «ловить» грузового попутчика для буксировки фуры.