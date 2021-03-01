С 25 марта по 23 апреля в Чебоксарах вводится ограничение на движение большегрузов

На чебоксарских дорогах началось развертывание сети пунктов весового контроля. Они будут работать с 25 марта до 23 апреля. Об этом на еженедельной планерке в администрации Чебоксар сообщил директор городского Управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов.

В весенний период перепада температур владельцы большегрузов обязаны возмещать вред, наносимый дорогам. Сумма варьируется от тысячи до 175 тысяч рублей в зависимости от массы. Проезд разрешается только при получении соответствующего пропуска в Управлении ЖКХ и благоустройства Чебоксар или на постах весового контроля. «Кроме пяти круглосуточных стационарных пунктов весового контроля на Канашском, Марпосадском, Ядринском, Алатырском и Вурнарском шоссе предусмотрена работа двух передвижных комплексов», — отметил Олег Белов.

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ, глава администрации г. Чебоксары: «Ограничение движения большегрузов мы вводим ежегодно в период активного таяния снега. Такие меры принимаются и в других городах, и на дорогах федерального и республиканского значения для минимизации разрушения дорожного покрытия. Содействие в части контроля будет оказывать Управление МВД по городу Чебоксары. Все средства, полученные от продажи пропусков, пойдут на восстановление городских дорог».

Фото Олега Мальцева из архива редакции

Временное ограничение движения коснется транспортных средств общей массой более 5 т и нагрузкой на оси более 4 т, 3 т и 2 т в зависимости от количества осей.