Чувашская энергосбытовая компания наградила Надежных партнеров-2021

Группа компаний Трансэнергопром в лице гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Чувашской республики наградила победителей регионального этапа федерального конкурса «Надежный партнер по итогам 2021 года. Мероприятие прошло в рамках Чебоксарского экономического форума-2022.

В церемонии приняли участие министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев, генеральный директор группы компаний Трансэнергопром Елена Климашевская, исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании Дмитрий Константинов.

В этом году на региональном этапе конкурса изменилась часть номинаций: отмечены бюджетные организации, лучшие муниципальные образования и предприятия малого бизнеса. Таким образом, из 100 номинантов экспертная комиссия отобрала лишь 35 победителя из районов и городов республики. Лучшие клиенты были определены среди предприятий промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, малого и среднего бизнеса, территориальных сетевых организаций. В 2021 году впервые была учреждена специальная номинация для клиентов-физических лиц, а в этом году также поощрили представителей СМИ республики, которые не имеют долгов за электроэнергию и активно освещают новости энергетики.

Обращаясь с приветственным словом к представителям предприятий министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев отметил значимость стабильных расчетов за энергоресурсы.

«Зачастую взаимодействие с клиентом сводится к оплате за ресурсы и ограничениям — мы считаем это неправильным. Конкурс «Надежный партнер» — позитивный пример — это диалог, это постоянный курс на клиентоориентированность, индивидуальный подход. Мы прогрессивно мыслим, смело действуем и хотим открыто вести диалог с нашими клиентами и развиваться для них», — отметила генеральный директор компаний Трансэнергорпром Елена Климашевская.

Федеральная акция «Надежный партнер» проводится с 2013 года при поддержке членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства экономического развития РФ, Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Совет рынка» и Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

Список победителей регионального этапа акции «Надежный партнер» в Чувашии по итогам 2021 года:

Надежный партнер среди промышленных предприятий

• АО «Электроавтомат»

• АО «Алатырский хлебозавод»

• ООО «Девелей»

• ООО «Перкарбонат»

• ООО «Группа Компаний «ЭСТЕТ»

• АО Фирма «Август» (Вурнарский завод смесевых препаратов)

• ООО «МИРТРУБПЛАСТ»

Надежный партнер среди бюджетных организаций

• БУ ЧР «Атратский дом-интернат»

• БУ ЧР «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики

• КУ ЧР «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

• ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары)

Надежный партнер среди организаций и предприятий ЖКХ

• ООО «Управляющая компания «Канашстрой»

• ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства»

• АО «Водоканал»

• МУП ЖКХ «Моргаушское»

Надежный партнер среди муниципальных образований

• Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики

• Администрация Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики

• Администрация Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики

• Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

Надежный партнер среди сельскохозяйственных предприятий

• ООО «Агрофирма Исток»

• ООО «АККОНДМОЛОКО»

• ООО «Птицефабрика Акашевская»

• Филиал ООО «Авангард» «Цивильский Бекон»

Надежный партнер среди предприятий малого бизнеса

• Октябрьское районное потребительское общество

• Индивидуальный предприниматель ВалиулловаЖанна Владимировна

• Индивидуальный предприниматель Михайлова Мария Михайловна

• Индивидуальный предприниматель АсютинАнатолий Михайлович

Надежный партнер среди сетевых организаций

• ОАО «Канашские городские электрические сети»

• ООО «НЭСК»

• ООО «Сетьсервис»

• ООО «Регион-Сеть»

Специальная номинация «Информационное партнерство»:

• ФГУП ГТРК «Чувашия»

• АО «Издательский дом «Грани»

Надежный партнер среди клиентов-физических лиц

• Кириллов Игорь Павлович

• Ирейкина Наталия Николаевна

• Васильева Зоя Ильинична

• Соколова Елизавета Димитриевна

• Дмитриева Ольга Александровна

• Архипов Николай Витальевич

• Емелин Владимир Васильевич

• Облинова Валентина Александровна

Гран-при

АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (годовой объем потребления более 10 млн. кВт*час)