Чувашская энергосбытовая компания наградила Надежных партнеров-2021

Группа компаний Трансэнергопром в лице гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Чувашской республики наградила победителей регионального этапа федерального конкурса «Надежный партнер по итогам 2021 года. Мероприятие прошло в рамках Чебоксарского экономического форума-2022.
В церемонии приняли участие министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев, генеральный директор группы компаний Трансэнергопром Елена Климашевская, исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании Дмитрий Константинов.
В этом году на региональном этапе конкурса изменилась часть номинаций: отмечены бюджетные организации, лучшие муниципальные образования и предприятия малого бизнеса. Таким образом, из 100 номинантов экспертная комиссия отобрала лишь 35 победителя из районов и городов республики. Лучшие клиенты были определены среди предприятий промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, малого и среднего бизнеса, территориальных сетевых организаций. В 2021 году впервые была учреждена специальная номинация для клиентов-физических лиц, а в этом году также поощрили представителей СМИ республики, которые не имеют долгов за электроэнергию и активно освещают новости энергетики.
Обращаясь с приветственным словом к представителям предприятий министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Александр Кондратьев отметил значимость стабильных расчетов за энергоресурсы.
«Зачастую взаимодействие с клиентом сводится к оплате за ресурсы и ограничениям — мы считаем это неправильным. Конкурс «Надежный партнер» — позитивный пример — это диалог, это постоянный курс на клиентоориентированность, индивидуальный подход. Мы прогрессивно мыслим, смело действуем и хотим открыто вести диалог с нашими клиентами и развиваться для них», — отметила генеральный директор компаний Трансэнергорпром Елена Климашевская.
Федеральная акция «Надежный партнер» проводится с 2013 года при поддержке членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства экономического развития РФ, Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Совет рынка» и Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.
Список победителей регионального этапа акции «Надежный партнер» в Чувашии по итогам 2021 года:
Надежный партнер среди промышленных предприятий
• АО «Электроавтомат»
• АО «Алатырский хлебозавод»
• ООО «Девелей»
• ООО «Перкарбонат»
• ООО «Группа Компаний «ЭСТЕТ»
• АО Фирма «Август» (Вурнарский завод смесевых препаратов)
• ООО «МИРТРУБПЛАСТ»
Надежный партнер среди бюджетных организаций
• БУ ЧР «Атратский дом-интернат»
• БУ ЧР «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики
• КУ ЧР «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
• ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары)
Надежный партнер среди организаций и предприятий ЖКХ
• ООО «Управляющая компания «Канашстрой»
• ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства»
• АО «Водоканал»
• МУП ЖКХ «Моргаушское»
Надежный партнер среди муниципальных образований
• Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики
• Администрация Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики
• Администрация Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики
• Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
Надежный партнер среди сельскохозяйственных предприятий
• ООО «Агрофирма Исток»
• ООО «АККОНДМОЛОКО»
• ООО «Птицефабрика Акашевская»
• Филиал ООО «Авангард» «Цивильский Бекон»
Надежный партнер среди предприятий малого бизнеса
• Октябрьское районное потребительское общество
• Индивидуальный предприниматель ВалиулловаЖанна Владимировна
• Индивидуальный предприниматель Михайлова Мария Михайловна
• Индивидуальный предприниматель АсютинАнатолий Михайлович
Надежный партнер среди сетевых организаций
• ОАО «Канашские городские электрические сети»
• ООО «НЭСК»
• ООО «Сетьсервис»
• ООО «Регион-Сеть»
Специальная номинация «Информационное партнерство»:
• ФГУП ГТРК «Чувашия»
• АО «Издательский дом «Грани»
Надежный партнер среди клиентов-физических лиц
• Кириллов Игорь Павлович
• Ирейкина Наталия Николаевна
• Васильева Зоя Ильинична
• Соколова Елизавета Димитриевна
• Дмитриева Ольга Александровна
• Архипов Николай Витальевич
• Емелин Владимир Васильевич
• Облинова Валентина Александровна
Гран-при
АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (годовой объем потребления более 10 млн. кВт*час)