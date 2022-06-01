От Сахалина до Крыма: детская Фольклориада прошлась по чебоксарским улицам

Река народов, творчества и детства…

С колоритного костюмированного шествия начался в Чебоксарах большой и сравнимый по своей красоте разве что с Вышитой картой России грандиозный праздник народного творчества — Всероссийская детская Фольклориада. Более тысячи ярких звездочек — юных артистов, танцоров, исполнителей, музыкантов из 77 регионов страны, включая нашу Чувашию, выстроились на площади Республики, чтобы с одной стороны показать уникальность своих народных костюмов, а с другой — увидеть, как широка, разнообразна и дружна наша многонациональная Россия.

Но перед началом действа участников шествия тепло приветствовали заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова и ее заместитель Андрей Беляев, а также глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Денис Вадимович подчеркнул, что это событие обязательно запомнится как жителям Чувашии, так и гостям как начало чего-то нового, значимого. «Именно наши истоки, традиции, культура «сшивают» всю нашу страну в одно большое единое «полотно» — великую Россию. Особенно приятно, что эти традиции зарождаются в столице Чувашии», — сказал руководитель администрации Чебоксар.

Тамара Валентиновна же передала всем ребятам и их наставникам огромной привет из сердца России — Москвы. «Спасибо вам, что приехали в солнечные Чебоксары! И огромная благодарность республике и городу за такой теплый прием первой Всероссийской детской Фольклориады. Подчеркну, вы первые в истории этого замечательного праздника!» — воскликнула она, а ребята тут же откликнулись громогласным «Ура!». «Изучайте традиции своего народа, храните их, делитесь ими друг с другом и будьте дружны, миролюбивы и счастливы!» — пожелала Тамара Пуртова юным хранителям народного творчества.

Возглавили колонну воспитанники Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова, которым выпала честь нести большой флаг с символикой Фольклориады. За ними дружно и весело, с песнями и танцами двинулась пестрая колонна мальчишек и девчонок в разнообразных костюмах.

Ансамбль национального танца «Диро» («Снегирек») приехал в Чувашию из Хабаровского края, из села Булава, где свято хранятся традиции народа ульчи — одного из восьми коренных дальневосточных этносов. «Наряд ульчи — традиционные кафтаны с национальным орнаментом и головные уборы «кэндэкэ». У всех девушек исключительно по две косы, кончики которых спрятаны в «патанги» — украшения для волос. Когда девушка выходит замуж, она заплетает только одну косу», — на ходу рассказала корреспонденту «СЧ» руководитель делегации Юлия Сятковская.

Правда, таких удивительных причесок, как у юных красавиц-буряток из ансамбля «Булжамуур», что значит «Жаворонок», не было, пожалуй, ни у кого. Косы девушки уложили в виде причудливых колец на макушке. Еще одна особенность костюма — пояс с несколькими цепочками, которые при ходьбе характерно позвякивают, словно ключи. Оказалось, это имитация нужных в быту инструментов — всяких крючков, ножичков и игл, поскольку представительницам кочевого народа издревле все приходилось носить с собой.

«Мы всего два дня в Чебоксарах, а уже успели подружиться со многими ребятами — из Дагестана, Республики Саха (Якутия), Тюмени, Калмыкии… Все очень дружные, интересные, каждому есть что про себя рассказать», — поделились впечатлениями артистки.

«Признаюсь, столько народов России я еще никогда не видел! Фольклориада всем нам подарила такую удивительную возможность! Спасибо! Это настоящий праздник!» — удивлен и воодушевлен одновременно руководитель музыкального коллектива из Дагестана «Дети гор» Арсен Ибрагимов. За ним бодро следовали его воспитанники: красавцы-джигиты в белых папахах и аварских халатах и словно плывущие девочки-горянки в платках «чухта».

«Это вот газыри — это как бы имитация ружейного заряда с двух сторон на груди, сейчас это больше как украшение, часть народного костюма, — со знанием дела объяснил участник ансамбля Махамедали Паталиев, демонстрируя во всей красе свой костюм. — На боку у меня кинжал, конечно, не настоящий. А на ногах очень удобные и мягкие кожаные сапоги-ичиги, в них удобно танцевать».

Прав Арсен Ибрагимов, такого многонационального богатства, пожалуй, ни в какой другой стране и не встретишь. Покорили своими красочными аутентичными костюмами девчата из мордовского коллектива «Лаймоня», что значит «Черемушка», — шамуровыми платками и нагрудно-наспинными украшениями «тифкс». «Порадуем зрителей веселыми песнями-дразнилками и красивыми лирическими песнями», — пообещали певуньи.

Степенно шли за ними артисты из старинного села Ловозеро Мурманской области, где живет коренное население — саамы. Коллектив называется «Северная душа», что по-саамски звучит как «Таве лынк». Несмотря на летнюю жару, они решили надеть традиционную обувь из оленьей шкуры — «канге» и вязанные шлемовидные шапочки с орнаментом. А еще привезли с собой уникальный инструмент — саамский бубен из коры ольхи и оленьей шкуры.

К слову, бубны северных народов придали шествию свою «изюминку». Запоминающимся получился проход Амурской области, на ходу ребята исполняли свои народные танцы. Звучали в колонне и чувашские плясовые, и русские проходные… А сколько зрителей собралось вокруг посмотреть на такое торжество! Каждый старался запечатлеть особенности того или иного коллектива. Ну и в целом, как признавались потом и участники, и гости — как не гордиться такой величавой страной!

Завершилось шествие на Красной площади, где зрители уже с нетерпением ждали торжественного открытия Фольклориады. По видеосвязи поприветствовал участников мероприятия Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. «Чувашию издавна называют краем ста тысяч вышивок и ста тысяч песен, и я уверен, что I Всероссийская детская фольклориада пройдет в теплой, радушной атмосфере, оставит в сердцах участников и гостей самые искренние и добрые впечатления», — выразил он надежду.

С добрыми пожеланиями обратился к юным артистам уже со сцены и Глава Чувашии, прибывший на торжество. «Детская фольклориада — это яркое событие, которое позволяет увидеть культуру и традиции народов Российской Федерации в исполнении детей. Дети эти традиции понесут в будущее, а значит, мы и завтрашний день будем строить на основе наших традиций и духовных ценностей, а наша страна будет развиваться», — сказал Олег Николаев.

От имени Минкультуры России участников поприветствовала заместитель Министра Ольга Ярилова. «Видя ваш задор и энергетику, мы точно понимаем, что у нашей страны есть прекрасное будущее», — обратилась она, прежде всего, к юным хранителям традиций.

Гала-концерт открыли коллективы из Чувашии. Затем эстафетную палочку подхватила Владимирская область. С задорным номером «Потешка» выступила детская студия «Русь». Калмыцкий ансамбль «Тюльпанчик» исполнил танец «Чичерды». А звонкий голосок одаренной исполнительницы русских народных песен Вероники Пичуговой из Астраханской области был слышен не только на Красной площади. Всего в программе выступлений значился 81 номер!..

В субботу ребята продолжат выступать на площадках Чебоксар и Новочебоксарска. А вечером 26 июня в Чувашской государственной филармонии состоится закрытие I Всероссийской детской Фольклориады.

Фоторепортаж Олега Мальцева: