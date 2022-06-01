27 июня — День молодежи

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем молодежи России!

Жизненная сила общества, опора и будущее нашей республики и всей страны — все это про вас, наши дорогие представители молодёжи Чувашии! Ваши энергия, инициативы и неисчерпаемый творческий потенциал, знания и трудолюбие, безусловно, являются серьёзным конкурентным преимуществом, создают прочный фундамент для уверенного движения вперед.

Талантливая молодёжь Чувашии прославляет республику, ежегодно представляя ее и побеждая на межрегиональных, окружных, всероссийских и международных конкурсах. Впервые мы вошли в ТОП-10 Российского фестиваля «Студенческая весна», занимаем третье место в реализации общественных проектов Приволжского федерального округа.

Сегодня перед вами открыто множество дорог. На федеральном уровне это кадровые, социальные и образовательные проекты на платформе «Россия – страна возможностей», соревнования молодых профессионалов по стандартам движения WorldSkills Россия, грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи и многое другое.

В Чувашии хорошие перспективы открывает формируемый кадровый резерв в рамках республиканского конкурса «Команда молодых лидеров». Активно развиваются волонтерское и патриотическое движения, ежегодно проводится Молодежный форум регионального развития «МолГород».

Мы искренне гордимся вашими победами и достижениями. Пусть все ваши добрые начинания и мечты получают успешное воплощение! Здоровья вам, счастья и всего самого наилучшего!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев