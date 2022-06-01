Чувашская республика – регион цифрового будущего

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня стартовали мероприятия Чувашского экономического форума, который проходит в г. Чебоксары в 7-ой раз.

Импортозамещение во всех сферах деятельности – ключевой вопрос, который предстоит решить на круглых столах представителям власти и бизнеса.

Группа компаний Трансэнергопром с представительством в республике в лице Чувашской энергосбытовой компании показала экспозицию «Чувашия-2030». Цифровой город будущего с комфортабельными и экологичными офисами обслуживания клиентов, электрозаправками, современными энергоцентрами в индустриальном парке – все эти проекты энергетики визуализировали на площадке форума.

 

Глава республики Олег Николаев отметил, что в Чувашии одна из самых низких цен на электроэнергию. «Чтобы это сохранить — нужно строить современные генерации», — отметил глава республики.

«Цифровизация энергетического комплекса – одна из ключевых составляющих комфортной жизни людей и производительности предприятий. Интеллектуальный учет, интерактивные сервисы позволят выстроить легкую и свободную коммуникацию с клиентами, а строительство энергоцентров и сокращение энергодефицитов помогут снизить тарифы на электроэнергию», — отметила на презентации генеральный директор группы компаний Трансэнергопром Елена Климашевская.

На площадке ПМЭФ между Чувашской республикой и ГК ТЭП было подписано Соглашение о взаимодействии, предполагающее работу не только в области цифровизации энергетического комплекса, но и социальной ответственности и устойчивого развития.

Опубликовано: 24 июня 2022 г.


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