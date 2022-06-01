24 июня — День Республики

Уважаемые соотечественники, дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем Республики!

«Этот день объединяет нас всех — всех, кто вносит вклад в экономическое и социальное развитие республики, всех, кто хочет видеть Чувашию современной и передовой республикой. Талантом и трудом многих поколений славится наш любимый край ста тысяч песен, вышивок и узоров. Сегодня Чувашская Республика — это регион, который имеет ясно очерченные перспективы, ставит цели и их достигает. Это можно сказать о каждой сфере жизнедеятельности. Мы строим новые и модернизируем существующие образовательные организации, открываем социальные учреждения, создаем производства и новые рабочие места. По нескольким направлениям Чувашская Республика закономерно становится «пилотом» среди других субъектов Российской Федерации. Чувашия первой среди регионов страны запустила масштабную программу капитального ремонта школ и детских садов, ступила на путь освоения новых так называемых направлений ESG-технологий. Республика также готовится открыть первое в России производство биоразлагаемой упаковки, занимается внедрением импортозамещающих технологий, активно осваивает цифровые технологии в энергетике. В этом году День Республики празднуется под девизом «Ентешл?х Х?ват / Земляки — это сила». Нет ничего мощнее объединяющей силы землячества, в основе которой лежат любовь к земле, на которой родился и вырос, уважение к родному языку, почитание обычаев родителей, дедов и прадедов. Традиции взаимопомощи и трудолюбие помогают нам достигать любых намеченных целей на ниве мирного созидания. Будем и впредь делами доказывать свою любовь к малой и большой Родине — Чувашской Республике и великой России. В Год выдающихся земляков мы отдаем дань памяти, благодарности и огромного уважения людям, прославившим чувашский народ, заложившим прочный фундамент для нынешнего благополучия и движения вперед. Новые победы зависят от нас с вами, от нашего добросовестного труда. Уверен, вдохновляясь своей богатой историей, сохраняя и приумножая национально-культурные традиции, вместе мы сделаем нашу республику процветающей с высоким качеством жизни. Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов во славу Чувашии!»

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев

Поздравляю всех жителей Чувашии с Днем Чувашской Республики.

«Чувашия как важный индустриальный регион Поволжья неизменно вносит значимый вклад в решение ключевых общенациональных задач, — отметила она. — Жители республики бережно хранят богатое культурное наследие, верность вековым самобытным традициям, упорным и плодотворным трудом способствуют процветанию родной земли. Расположенные здесь памятники архитектуры и истории, уникальные природные объекты являются неотъемлемой частью национального достояния России. Сегодня в субъекте Российской Федерации эффективно работают крупные предприятия в сферах машиностроения, приборостроения и химической отрасли, значительные успехи достигнуты в сельском хозяйстве. Созданы комфортные условия для предпринимателей, развиваются промышленные площадки, большое внимание уделяется модернизации объектов социальной и производственной инфраструктур. Уверена, что и в дальнейшем органы государственной власти Чувашской Республики будут делать все возможное для укрепления ее социально-экономического потенциала, повышения благосостояния людей. Желаю новых свершений и всего самого доброго».

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Валентина Матвиенко

Уважаемые жители республики!

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем Чувашской Республики!

Своими успехами и достижениями республика обязана многим поколениям граждан. Жители республики могут по праву гордиться именами и свершениями наших земляков, трудовыми и культурными традициями, многими выдающимися людьми — просветителями, учеными, писателями, артистами, космонавтами, героями войны и политиками, чье творческое наследие стало духовным достоянием всей России и всего мира. Наша республика сильна тем, что в трудные времена объединяла свои силы и возможности, чтобы жить, строить и созидать. Сегодня согласие, единение, нравственные ценности, сотрудничество становятся непременными условиями для динамичного развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни людей.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, любви, веры в свои силы, в торжество идей добра, справедливости, мира и созидания!

С уважением

Анатолий Аксаков,

депутат Государственной Думы

Хаклă ентешĕмĕрсем!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Республики!

Для всех, кто неразрывными кровными узами связан с Чувашией, эта знаменательная дата имеет особое значение. За свою историю главный праздник республики стал символом подлинной любви к родной земле, творческого преобразования окружающего мира, вдохновенной самоотверженной работы. В единении во имя настоящего и будущего нашего края — залог преодоления трудностей и успешного достижения поставленных целей.

Искренне желаю вам, дорогие соотечественники, крепкого здоровья, стойкости и силы духа, благополучия, счастья и любви!

Николай Федоров,

сенатор Российской Федерации,

первый Президент Чувашской Республики

Дорогие земляки!

Жители Чувашии!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем Республики!

Место, где мы родились, делали первые шаги, учились, живем и работаем, навсегда остается в нашем сердце!

Мы с вами по праву гордимся своей историей и современными достижениями.

Трудолюбие жителей Чувашии, бережное отношение к историческому прошлому и национальным традициям делают нас по–настоящему сильными, позволяют решать самые смелые и перспективные задачи, с уверенностью смотреть в будущее и создавать его своим трудом!

Желаю каждому жителю и всей Чувашии благополучия, процветания и успехов в реализации намеченных планов! С праздником!

Николай Владимиров,

сенатор Российской Федерации