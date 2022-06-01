24 июня в схему движения общественного транспорта в Чебоксарах внесут изменения

Как сообщили в администрации Чебоксар, связано это с проведением в 15 часов шествия участников Всероссийской детской фольклориады. С начала шествия автобусы № 7 и 7Э поедут по улицам Энгельса и Ярославской, а автобусные маршруты 15, 41, 44, 45, 54 будут пролегать по бульвару Электроаппаратчиков и Президентскому бульвару. 26, 37, 42 и 52 автобусы перенаправят по улицам Сергия Радонежского, Константина Иванова и Водопроводной. Троллейбус 1-го маршрута будет курсировать из Новоюжного района до железнодорожного вокзала и обратно, а конечной точкой для троллейбусов № 3 и № 18 при следовании в северо-западный район станет остановка «Мега Молл». 1, 3, 4 и 18 троллейбусы будут передвигаться по Президентскому бульвару и улице Федора Гладкова до остановки «Медицинский центр» и обратно. По завершении шествия транспорт вернется к привычной схеме. Празднование Дня республики завершится салютом. Чтобы горожане смогли добраться до своих домов, общественный транспорт будет ходить до часу ночи. Также 24 июня с 13 часов и до конца праздничных мероприятий центр города перекроют для автомобилей, самокатов, скейтбордов и других средств передвижения.