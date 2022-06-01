Директор фирмы осужден за махинации с юридическим лицом

В Чебоксарах бывший директор коммерческой организации признан виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконной реорганизации юридического лица.

По материалам уголовного дела, в сентябре 2016 года злоумышленник, будучи директором организации, знал, что у нее имеются недоимки по налогам и страховым взносам на сумму более 10,3 млн рублей, есть непогашенная кредиторская задолженность перед контрагентами и о том, что в отношении организации введена процедура банкротства. Однако в тот период неправомерно изъял ее имущество на 386 тысяч рублей, а конкретно — автомобиль. Для этого он заключил фиктивный договор купли-продажи машины с бывшей супругой. И таким образом безвозмездно обратил ее в собственность женщины, фактически продолжая владеть и пользоваться транспортным средством.

Он же в феврале 2017 года, не желая каким-либо образом восстанавливать платежеспособность возглавляемой организации и рассчитываться с ее кредиторами, планируя ввести упрощенную процедуру конкурсного производства, изготовил и подписал протокол общего собрания участников организации, назначив ее ликвидатором подконтрольное лицо. Хотя этот человек вовсе не имел намерений управлять организацией. Затем эти сведения были представлены в налоговую инспекцию, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. За все эти «проделки», расследованные СУ СКР по Чувашии, суд приговорил бывшего директора к трем годам условного лишения свободы.