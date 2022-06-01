Мастера гостеприимства поделятся идеями

А пивовары покажут класс.

Чем ближе День республики, тем выше «концентрация» ярких событий и значимых мероприятий. Уже 20 и 21 июня в Чебоксарах состоится полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» — это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Более полутора сотен конкурсантов со всей страны соберутся здесь, чтобы рассказать о своих туристических стартап-идеях.

Этому предшествовала большая работа — заявочная кампания нового сезона главного туристского конкурса страны завершилась в конце апреля, в нем решили попробовать силы более 36,5 тысячи человек из всех регионов России, а также 29 иностранных государств. После подачи заявок участникам было предложено пройти дистанционный этап, и те, кто показал лучшие результаты, стали полуфиналистами и финалистами конкурса.

«В новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» в качестве площадок проведения очных испытаний были определены пять регионов России, в числе которых Республика Чувашия. Хочу отметить, что на полуфиналах и финалах царит своя непередаваемая атмосфера и энергетика — из разных регионов России съезжаются самые гостеприимные люди с горящими глазами и искренним желанием сделать нашу страну лучше. Важно, что на очных встречах конкурсанты не только могут заявить о себе и своей идее по развитию территорий, но и найти наставника, получить профессиональную обратную связь, помощь и совет от лучших экспертов индустрии гостеприимства. Мы ждем встречи с нашими яркими, талантливыми и увлеченными участниками. Желаю всем успехов!» — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

А с 23 по 26 июня в Чебоксарах состоится Всероссийский фестиваль «Зеленое золото России — 2022». Он станет своеобразной презентацией достижений отечественного хмелеводства и пивоварения. На площадках фестиваля будут представлены национальные обряды и традиции пивоварения, состоятся дегустации лучших сортов отечественного пива. За круглым столом соберутся хмелеводы и пивовары со всей России, чтобы обсудить перспективы развития отрасли.

Как известно, Чувашия — самый крупный поставщик хмеля в стране. Из 200 тонн ежегодного его производства в нашей республике выращивается 180 тонн — где, как не у нас, проводить масштабный слет отечественных пивоваров?.. По словам Главы Чувашии Олега Николаева, фестиваль планируется сделать ежегодным имиджевым мероприятием региона.

«Пиво по праву считается визитной карточкой Чувашской Республики. Издревле регион славился своим пивом — традиционным напитком, обязательным угощением на всех праздниках. Раньше каждая женщина варила этот напиток, может, даже свою зрелость показывала, сварив пиво. Недаром даже на гербе Чувашской Республики изображена лоза с шишками хмеля», — отметил Олег Николаев. — Фестиваль позволит продемонстрировать достижения отечественной пивобезалкогольной отрасли пищевой промышленности, будет способствовать повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции и поддержке крафтового пивоварения».

Местом проведения фестиваля «Зеленое золото России — 2022» станет площадь Речников.