Ремонт по нацпроекту

В апреле этого года по поручению Президента России Владимира Путина правительство страны выделило дополнительные 120 млрд рублей на опережающее развитие дорожной инфраструктуры в регионах. Чувашия из федерального бюджета получила 859 млн рублей.

Средства направят на ремонт более 40 км региональных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», что позволит обеспечить достижение доли норматива региональных дорог Чувашии до 45,9%, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Заниматься ремонтом восьми дополнительных дорожных участков региональных дорог будет «Чувашупрдор». В ближайшее время подрядчики приступят к работе. Так, в Яльчикском районе ремонт коснется участков дороги «Комсомольское — Яльчики — Буинск» (до границы Республики Татарстан), а в Батыревском районе «Калинино — Батырево — Яльчики». В Чебоксарском районе реконструкция затронет дорогу «Вятка» — пос. Северный», а в Алатырском районе — «Чебоксары — Сурское» (до границы с Ульяновской областью). В Канашском районе отремонтируют автомобильные дороги «Канаш — Тюлькой — Словаши» и «Волга». Помимо этого планируется, что необходимые работы будут выполнены на трех участках в Моргаушском районе. Речь идет об автомобильной дороге «Авданкасы — Моргауши — Козьмодемьянск». Здесь отремонтируют дороги на участке до границы Республики Марий Эл.

Также рабочим предстоит выполнить работы по восстановлению слоев износа на двух отрезках этой дороги.