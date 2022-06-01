Выставка, посвященная труженицам тыла, открылась в Совете Федерации.

Неделю назад наша газета подробно рассказывала о том, с каким успехом в здании Госдумы России прошла выставка «Рубежи Победы», посвященная трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. А вчера похожую экспозицию, но уже представленную сквозь призму женского труда в годы войны, презентовали и в Совете Федерации.

Высоко оценила вклад Чувашии в дело сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В своей приветственной речи она выразила уверенность, что выставка «Женщина в тылу. Подвиг. Любовь. Победа» никого не оставит равнодушным и станет еще одним важным шагом в увековечении памяти великого поколения победителей.

Как и в Госдуме, презентовал выставку Глава республики Олег Николаев. Он напомнил, что 2021 год в Чувашии был посвящен строителям Сурского рубежа и Казанского обвода, и на это подтолкнула, прежде всего, большая патриотическая работа, которая была начата еще в 2020 году в рамках поручений Президента страны по созданию комплекса архивных документов, кино– и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО,

председатель Совета Федерации Федерального Собрания России

«За чрезвычайно короткий срок усилиями десятков тысяч людей было построено 380 километров линий обороны. Это, к примеру, почти в три раза больше, чем известная линия Маннергейма. Особые чувства вызывает и то, что с каждым километром связаны женские судьбы. Матери и жены, дочери и сестры в осенние дожди и суровые морозы, без какой‑либо специальной техники, простыми лопатами выкапывали мерзлую землю. Они не жалели себя и делали все, чтобы не допустить врага в свой дом и защитить родной край… Мы все свято чтим память о беспримерных подвигах как героев фронта, так и тружеников тыла. Особенно важно сохранить память сейчас, в период специальной военной операции, когда наши бойцы решают поставленные Президентом задачи по защите мирных жителей Донбасса, когда вся страна, все российское общество объединились вокруг наших исконных ценностей».

Олег Николаев подчеркнул, что мы помним и чтим подвиги тех, кто отважно сражался на фронтах Великой Отечественной войны. 208 тысяч жителей Чувашии встали на защиту Родины, половина из них погибли на полях сражений и в госпиталях от ран. Звания Герой Советского Союза был удостоен 81 человек, 57 тыс. земляков получили разные награды. Но наряду с фронтом люди трудились и на полях, и стоя у станков, буквально с колес запускали эвакуированные в республику заводы, лечили раненых и, конечно, возводили линии обороны.

«Чувашская Республика, имея протяженность в 200 км, построила 380 км оборонительных рубежей. Молодые женщины и подростки смогли возвести их за 100 дней. Когда изучаешь архивные материалы, слышишь воспоминания живых свидетелей тех событий, уже стынет кровь в жилах. А каково было им, труженицам, рыть окопы в 40-градусный мороз!» — поделился эмоциями Олег Алексеевич.

Действительно, вокруг идеи патриотизма и памяти в Чувашии объединились все — и стар и млад. В итоге родились стихи, песни, книги, спектакли, фильмы. «А в связи с событиями на Донбассе этот культурный пласт, несомненно, приобретает иное прочтение и еще глубже затрагивает души людей», — высказался руководитель региона. Вот и мемориал, строительство которого завершается в эти дни, по мнению Николаева, станет неким порталом, что будет переносить нас в события Великой Отечественной войны, погружать в атмосферу того времени, благодаря чему мы всегда будем помнить мужество, отвагу, самоотверженность людей, защищавших страну и на поле боя, и в тылу, и брать с них пример…

Председатель Совета Федерации охотно поддержала предложение Чувашии объявить 1 июля Днем тружеников тыла. И выразила уверенность, что инициатива нашей республики будет поддержана и другими регионами. «Если удастся реализовать идею, Совет Федерации одобрит инициативу и обратится к Президенту, чтобы такая памятная дата появилась в российском календаре», — обнадежила Валентина Матвиенко.

Персональную экскурсию по выставке для председателя Совета Федерации провела председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Она показала, какими инструментами работали труженицы на строительстве линии обороны, чем долбили мерзлую землю. При этом одевались женщины из ряда вон плохо, рассказала Наталья Алексеевна. Время-то было тяжелое, многие тогда еще носили лапти. В экспозиции был представлен и скудный продуктовый набор, который предназначался для участников строительства.

Наталья Николаева заострила внимание на подлинном письме одной девушки, которая участвовала в строительстве рубежей. Дочь писала матери о том, как тяжело ей приходится на рытье окопов, просила выслать хоть немного картошки и боялась, что может и вовсе не вернуться домой, потому как все, кто работал, испытывали большие трудности, люди голодали, болели и умирали. «Такие примеры беззаветного женского героизма трогают до глубины души», — поделилась впечатлением Валентина Ивановна, подметив, что с каждым километром рубежей связаны женские судьбы. И искренне поблагодарила Олега Николаева и всю его команду за этот замечательный проект.

КСТАТИ Во время открытия выставки Олег Николаев рассказал Валентине Матвиенко и о другом масштабном проекте — Вышитой карте России — и вручил подарок — уменьшенную копию шедевра размером 1 м х 1,4 м. Оригинал, напомнил он, будет выставлен в дни проведения Петербургского международного экономического форума. «На мой взгляд, мы сумели на одном полотне показать и разнообразие, и единство, и многонациональный характер нашей любимой страны, и тем самым еще больше укрепили ее», — сказал Олег Николаев, передавая дар.