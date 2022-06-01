«Рублевая зона» обсуждала финансы и хмель

Наравне с экономическим суверенитетом страны

«Мы не в Москве, а в Чувашии, так что действуйте улыбчиво и свободно», — таким призывом открыл брифинг для финалистов конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона» Ян Арт, эксперт Комитета Госдумы РФ, главный редактор издания «Финверсия.ру». И напомнил, что конкурс проводится с 2014 года в разных регионах страны, в Чебоксарах – уже во второй раз, чего не удостаивался ни один из городов.

В этом определенная заслуга Анатолия Аксакова, председателя Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, при поддержке которого проходит конкурс. А генеральный его партнер – Союз журналистов России вкупе с рядом других организаций. В нынешнем году на конкурс было принято 180 заявок из 41 субъекта страны, отобрано для участия 562 работы. На финал в Чебоксары прибыли 24 журналиста, четверо из них – уже во второй раз. (Победителем прошлогоднего состязания была и обозреватель «Советской Чувашии» Людмила Арзамасова).

Хмелеводство — в строку импортозамещения

Глава республики сначала рассказал гостям о Чувашии, затем – о том, как она живет в нынешних экономических условиях и справляется с ними. Вокруг главной финансово-экономической темы «кружились», конечно, и другие сопутствующие. В их числе неожиданно оказалась тема хмелеводства и, как следствие, пивоварения, «вброшенная» Главой в ходе презентации региона. После этого гости тоже стали делиться своими познаниями о хмеле, в частности, о том, что когда-то Чувашия производила до 70% всего хмеля СССР. Журналист из Челябинска заявил, что у наших регионов есть общее в названиях, начинающихся с буквы «Ч», а также в том, что в Чебоксарах и Челябинске выпускают трактора. А вот хмель есть только в Чувашии… Другой финалист из Татарстана обратил внимание на перспективы сотрудничества пивоваренной отрасли Чувашии с коллегами из их республики.

О хмелеводстве Глава говорил не только как об особенности Чувашии, но и как об отрасли, способной придать устойчивость региону в нынешних условиях. В плане импортозамещения сырья для пивоварения у чувашского «зеленого золота» открываются хорошие перспективы. Для этого площади хмельников планируется увеличить в десять раз. Анатолий Аксаков добавил, что хмель и пиво Чувашии планируется сделать одним из туристических направлений.

Как выживают банки

Журналистом повезло – где еще они смогли бы получить из первых уст самую свежую квалифицированную информацию о сегодняшней сложной финансово-экономической ситуации от одного из ведущих финансистов страны, коим является Анатолий Аксаков, который вдобавок еще и председатель Высшего экономического совета Чувашии… Первым вопросом стало состояние банковской системы страны. Тут ключевая проблема – открытие корсчетов, поскольку многие банки отключены от ряда платежных систем, сказал Аксаков. Есть возможность открыть счета в других наших банках, но они отказывают, опасаясь санкций. При этом предлагают, чтобы клиенты переходили к ним, их валюту можно использовать через счета… «Работа ведется, со многими банками я договариваюсь, чтоб шли навстречу коллегам», — сказал Аксаков. Есть договоренность об отмене запрета банкам с базовой лицензией открывать валютные счета. Другая топовая тема – кредитование. Февральский обвал сменился ростом по итогам первого квартала.

Вообще, пессимизм первых недель очередного санкционного «наката» постепенно улетучился, что видно на примере Чебоксарского тракторного завода. С уходом американских и японских машин выпуск чебоксарских увеличился чуть ли не вдвое, отметил Анатолий Геннадьевич.

Успехи импортозамещения налицо, однако ставки по кредитам для бизнеса остаются высокими, тем более для текущей сложной обстановки, посетовали журналисты. Глава комитета согласился, при этом сообщил, что рассматривается возможность снижений ключевой ставки Центробанка до 9%, что снизит и кредитные ставки. Вообще, не следует государству в сложившихся условиях скупиться на финансовую поддержку бизнеса, сказал один из журналистов.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Уже очевидно, что правительство страны в определенном смысле поменяло стратегию в части инициативы. Обычно решения принимались в кабинетах и доводились «вниз». Сейчас первичным стали действия бизнеса – он налаживает контакты, мы – коммуникации, после этого подключается правительство через системные решения».

Отвечая на вопрос, как можно сегодня поддерживать бизнес на региональном уровне, Олег Николаев сказал, что бизнесу в нынешней ситуации помогли меры, разработанные и используемые в пандемию, которые «пригодились для быстрой переориентации бизнесменов». И не только благодаря этому он остается на плаву – действует множество других.

Что же все-таки с экономикой?

Отвечая на этот вопрос, Анатолий Аксаков отметил сложности, прежде всего с товарами на внутреннем рынке, производившимися в основном из импортных европейских комплектующих. Те же автомобили… Теперь детали придется производить самим или использовать азиатские. Другой вариант – изделия, ранее выпускавшиеся у нас нелегально. Речь идет о параллельном импорте, уже узаконенном. Чтобы полностью заместить европейские поставки, потребуется, конечно, время. На этом фоне почти на треть вырос товарооборот с Китаем. В прежних условиях, по мнению Аксакова, такого не могло произойти. В целом же нынешний непростой период мы проходим достойно, заявил он. Хотя спад ВВП к концу года может составить около 8%.

Касательно уровня благосостояния людей Аксаков не стал обнадеживать – на серьезные улучшения пока не приходится рассчитывать. Тем не менее реальная зарплата в Чувашии, по данным Главы, в первом квартале выросла на 2%.

Сегодня у финалистов конкурса состоится обучающий интенсив от экспертов финансового рынка и журналистов федеральных СМИ. В их числе председатель Координационного совета волонтеров финансового просвещения АРФГ Ирина Маслова, директор СРО «МиР» Елена Стратьева. Заместитель Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев порассуждает о необходимости совершенствования регулирования курируемой сферы, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий представит интригующую тему «Три большие проблемы региональной прессы: финансы, Почта России и пиарщики».

Вечером в Доме правительства состоится церемония награждения победителей.