Победители конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона» приедут в Чебоксары

Столица Чувашии принимает победителей крупнейшего российского конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона».

Конкурс проводится с 2014 года в различных городах России. В Чебоксары его лидеры съехались во второй раз. Нынешняя программа яркая и насыщенная. Она открылась вчера брифингом с участием Главы республики Олега Николаева и председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Сегодня для финалистов конкурса состоится обучающий интенсив от экспертов финансового рынка и журналистов федеральных СМИ. Среди экспертов председатель Координационного совета волонтеров финансового просвещения АРФГ Ирина Маслова, директор СРО «МиР» Елена Стратьева, заместитель главы Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. А также заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, который раскроет интригующую тему «Три большие проблемы региональной прессы: финансы, Почта России и пиарщики».

Вечером состоится награждение победителей, сообщает пресс-служба Минфина республики. Конкурсные работы оценивались по семи номинациям — «Лучший автор публикации в печатных деловых и общественно-политических СМИ», «Лучший автор публикации в интернет-СМИ», «Лучший автор радиопередачи», «Лучший автор теле– или видеосюжета», «Лучший автор поста или серии постов в блогах», «Лучший авторский проект о личных финансах в СМИ», «Акула финансовой журналистики». Кроме того, Советом конкурса совместно с партнерами были учреждены три специальные номинации.

По информации организаторов состязания, в этом году на конкурс принято 180 заявок от журналистов из 41 субъекта России. На конкурс представлено 562 работы. Наибольшее число заявок прислали журналисты Уральского, Приволжского, Южного и Центрального федеральных округов.