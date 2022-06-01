Паспорт нужно хранить бережно…

Накануне Дня России в отделе ЗАГС администрации Комсомольского района прошла церемония вручения юным гражданам паспортов. Всего их получили 10 школьников, сообщили в местной администрации. Среди них — ребята, достигшие успеха в творчестве и волонтерской деятельности, победители и призеры спортивных соревнований, Всероссийских олимпиад по школьным предметам. В приветственном слове глава Комсомольского района Александр Осипов поздравил юных граждан со значимым событием в их жизни, а уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова призвала ребят бережно относиться к полученному документу. Торжественные церемонии вручения паспортов пройдут и в других муниципалитетах республики.