Пенсии в июне придут раньше

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выплатной пенсионный график в Чувашии изменили предстоящие День России и День республики. Получатели пенсий, у которых дата выплаты совпадает с праздничными днями, получат деньги раньше.
Напомним, с 11 по 13 июня нас ждут длинные выходные. Связано это с празднованием Дня России 12 июня, который нынче выпадает на выходной день. По многолетней традиции он переносится на понедельник, то есть на 13 июня. Выходным будет и 24 июня, когда отмечается День республики.
Чтобы не оставить людей на праздничные дни без пенсий, отделения почтовой связи республики меняют графики доставки пенсий. Как рассказали в Отделении Пенсионного фонда в Чувашии, все почтовые отделения доставят пенсии 10 июня за 10 и 11 июня, 11 июня за 12 и 13 июня, 23 июня — за 23 и 24 июня. В остальные дни пенсии «придут» по привычному графику.
Также по обычному графику будет осуществляться доставка пенсий и социальных выплат через кредитные организации.

Опубликовано: 9 июня 2022 г.


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