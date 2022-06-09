Предложение молодого изобретателя из Чувашии оценили специалисты медиаотрасли

В Новосибирске подвели итоги Всероссийского научно-технического конкурса разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг», одним из организаторов которого выступает Всероссийская государственная телерадиокомпания. В число 15 лучших участников состязания вошел и студент факультета радиоэлектроники и автоматики Чувашского госуниверситета Павел Лысов.

Три дня студенты, магистранты и аспиранты профильных специальностей из разных уголков страны представляли свои проекты в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций. Состязание проводится уже в четвертый раз. Дважды команда ЧГУ имени И.Н. Ульянова «Радисты» попадала в тройку финалистов, а в этом году участники индивидуально презентовали свои проекты.

Разработка молодого изобретателя из Чувашии не осталась незамеченной. Павел Лысов представил на суд опытного жюри, специалистов-практиков ведущих российских компаний медиаотрасли, проект «Цифровой видеотрансляционный передатчик DVB-T2 на основе программно-определяемого радио». С помощью этого устройства можно передавать видео и звук нужного объема в труднодоступные места.