Чувашский кадетский корпус ведет прием в 5-8 и 10 классы

Есть такая профессия – Родину защищать

Быть сильным и смелым, гордиться историей нашей Родины, уметь постоять за своих близких и свою страну: всему этому готовы научить школьников в Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. А еще — помочь поступить в военные училища и вузы: ведь большинство ребят, которые в этом году закончили кадетский корпус, намерены связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах и правоохранительных органах.

Сейчас в учебном заведении продолжается прием в 5, 6, 7 и 8-е классы. Чтобы влиться в ряды кадет, ребятам (в этом году в корпус принимают только мальчиков), надо не иметь проблем со здоровьем, сдать вступительные экзамены, пройти собеседование и тест по физической подготовке. Документы от родителей будущих кадет ждут до 15 июня. А с 16 июня начнется прием заявлений в 10-е классы. Подробности – на сайте Чувашского кадетского корпуса.