Поддержку чувашского IТ-сектора, интернет для малых деревень обсудили в Москве

Проект создания кампуса мирового уровня и другие темы были обсуждены на рабочей встрече заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко с Главой Чувашии Олегом Николаевым и депутатом Госдумы, председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как сообщают на сайте Правительства России, Главой Чувашии был поднят вопрос об установке базовых станций для подключения к интернету малых населенных пунктов в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Вице-премьер отметил, что из-за санкций возникли проблемы с поставкой оборудования. Но Минцифры совместно с ПАО «Ростелеком» и операторами связи прорабатывают возможность подключения связи во всех запланированных населенных пунктах региона, а таких в республике 28.

Олег Николаев также предложил снизить требования к заработной плате IТ-специалистов в регионах при оформлении льготной ипотеки. По его словам, эта мера в том числе предотвратит отток кадров из субъектов страны. Дмитрий Чернышенко дал поручение Минцифры взять на контроль практику применения данной меры в субъектах России, собрать обратную связь и при необходимости внести изменения в правила предоставления льготной ипотеки для IТ-специалистов.

Зашел разговор на встрече и о реализации прорывных проектов, подготовленных в рамках института кураторства округов, введенного председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Глава республики доложил об успешных результатах окружного проекта «Агропрорыв». «Уверен, — подчеркнул Олег Николаев, — этому способствовало то, что представленный проект во многом отвечает вызовам современности в части импортозамещения, позволяет реализовать поручения Президента по наращиванию производства экологически чистой продукции и сокращению зависимости от внешнего рынка».

Дмитрий Чернышенко пообещал Чувашии поддержку в создании лыжероллерной трассы и оборудовании биатлонного стрельбища. Заинтересовал вице-премьера и проект кампуса мирового уровня, рассчитанный на круглогодичное размещение 3 тысяч человек и включающий в себя Институт креативных индустрий, детский IТ-лагерь, гостиницу, жилые корпуса для студентов, резидентов и преподавателей. «Идея интересная, кампусы призваны обеспечить рост социально-экономических показателей в регионах, — отметил Дмитрий Чернышенко. — Предлагаю соединить в одном проекте кампус с технопарком, найти индустриального партнера, который будет заинтересован в поддержке. Руководству республики для участия в конкурсе важно доработать проект, в том числе совместно с Минобрнауки, решить вопросы софинансирования со стороны бизнеса и успеть до 1 августа подать заявку на получение федеральной поддержки».