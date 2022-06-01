Экипаж атомной подводной лодки «Гепард» передал Чувашии сувениры

…И вода из Бермудского треугольника

На имя Главы республики Олега Николаева прибыли подарки от экипажа атомной подводной лодки «Гепард».

Дружбу Чувашии с этим грозным крейсером наша газета держит в зоне своего внимания. В минувшем марте группа чебоксарских кадетов побывала на выездной школе юнг в поселке Гаджиево Мурманской области, где базируется 24 дивизия атомных подводных лодок Северного флота России, о чем уже рассказывала «Советская Чувашия». Поездку ребят организовал руководитель «морской» школы, председатель Союза ветеранов ВМФ Чувашии, член Координационного совета по патриотическому воспитанию при Главе республики Владимир Крюковский.

Чувашия — единственный регион России, шефствующий сразу над тремя кораблями — гвардейским ракетным катером «Чувашия» и двумя базовыми тральщиками «Новочебоксарск» и «Ядрин». Такое плотное сотрудничество имеет свои корни. Наш земляк, уроженец Цивильска контр-адмирал Владимир Воротников командовал многоцелевой атомной подводной лодкой «Вепрь» Северного флота, а позже — Гаджиевской базой подводных лодок. Это он в свое время обратился к руководству Чувашии с просьбой взять шефство над АПЛ. К сожалению, адмирала уже нет…

В этом году к тройке вышеназванных кораблей присоединилась и гвардейская атомная подводная лодка «Гепард». 1 июня в Гаджиеве было подписано соглашение между Союзом ветеранов ВМФ Чувашии и «Гепардом» о дальнейшем укреплении сотрудничества в патриотическом воспитании подрастающего поколения. В знак укрепления дружбы экипаж передал Главе республики Олегу Николаеву подарки. Среди них – поздравительный адрес, вымпел, рында (корабельный колокол). А также контейнер с водой из Саргассова моря в Бермудском треугольнике, которое бороздил «Гепард».

В предстоящее празднование Дня республики на малой родине контр-адмирала Воротникова в Цивильске его именем будет названа местная школа №2.