Мальчишки из Чувашии изучали флотскую науку на подводной лодке

«Огромная, как пятиэтажный дом»

Десять дней плечом к плечу с действующими офицерами-подводниками ВМФ России провели подростки из Чувашии кадеты-семиклассники Макар Голисенков из чебоксарской школы №37 и Кирилл Волков из новочебоксарской школы №5. Вместе с пятью такими же увлеченными морем ребятами из Москвы и Московской области во время весенних каникул они побывали на выездной школе юнг в пункте Гаджиево Мурманской области, где базируется 24 дивизия атомных подводных лодок Северного флота России. Поездку ребят организовал руководитель «морской» школы, председатель Союза ветеранов ВМФ Чувашии Владимир Крюковский.

Владимир Крюковский, председатель Союза ветеранов ВМФ Чувашии: «Жизнь на корабле, освоение мужской специальности, общение с офицерами-наставниками – незабываемый опыт для мальчишек. Многие из них меняются на глазах, начинают ценить труд, многое узнают о себе и своих возможностях».

Для ребят это не первое знакомство с российскими боевыми кораблями — школьники уже бывали на Балтийском и Черноморском флотах, отправлялись в поисковые экспедиции, выезжали на подшефные Чувашии корабли. В Мурманской области их ждало особое задание – освоить программу дублера матроса. Флотскую науку юнги постигали под началом морских офицеров: изучали устройство корабля, флотские специальности, штудировали воинские уставы, историю армии и флота, а также много занимались физической подготовкой.

Теорию подростки штудировали в «учебке», а вот практику проходили на борту самой настоящей субмарины — на многоцелевой атомной подводной лодке «Вепрь» Северного флота ВМФ России. Как рассказал Владимир Крюковский, именно такой подлодкой командовал наш земляк, уроженец Цивильска, контр-адмирал Владимир Воротников, прослуживший на флоте 38 лет. Удивителен жизненный путь этого легендарного морского офицера из Чувашии : командир атомной подводной лодки впоследствии стал заместителем командира 24 дивизии, около десяти лет командовал Гаджиевской базой подводных лодок, а последние годы занимал пост заместителя губернатора Мурманской области. Этим летом на малой родине увековечат память о выдающемся контр-адмирале — в Цивильске именем Владимира Михайловича будет названа школа №2. Впрочем, на подлодке «Вепрь» и сейчас служат наши земляки – и с ними ребята из Чувашии познакомились. А в будущем, возможно, и служить станут вместе: и Макар, и Кирилл мечтают связать свою жизнь с морем и защитой Родины.

КСТАТИ Три корабля и одна подлодка Чувашия — единственный регион в России, имеющий три подшефных корабля: гвардейский ракетный катер «Чувашия» и два базовых тральщика «Новочебоксарск» и «Ядрин». В этом году к этой тройке примкнет еще и гвардейская атомная подводная лодка «Гепард», над которой возьмет шефство Союз ветеранов ВМФ Чувашии.

А пока школьники только осваивают флотские премудрости. В качестве дублеров матроса они учились выполнять самые разные обязанности на корабле. А их на борту немало. Даже такие, казалось бы, простые, как почистить картошку или намыть кружки всего экипажа тоже, как выяснилось, требуют определенной сноровки. Если уж мыть посуду, то до блеска, как положено на флоте. А если драить палубу (на языке матросов это приборка) – то до скрипа. Кстати, приборку на корабле, как пояснили ребята, проводят трижды в день: утром, днем и вечером. А делается она так: сначала в тазике нужно развести крошку хозяйственного мыла, взбить в пену, а потом распределить ее по поверхности и натереть.

Распорядок дня – тоже как на флоте. Подъем в 6 утра, зарядка, а порой вместо нее — уборка снега (все-таки Заполярье), завтрак, учебные занятия и дублерские обязанности… День был расписан по минутам, так что даже в свободное время ребята изучали воинский устав. А вот телефоны всю смену находились у командира – пользоваться ими было запрещено.

Впрочем, несмотря на столь плотный график, ребята успели побывать на экскурсиях и в музеях. Они посетили музей «Подводная лодка К-21» в Североморске, побывали на базовом тральщике «Ядрин», базирующемся в Полярном Мурманской области, а также осмотрели первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой, атомный ледокол «Ленин». Познакомились и с местной культурой – погостили у северного «оленьего» народа саамы и испекли вместе с мурманскими чувашами старинное блюдо йăва. Это сладкое мучное блюдо в форме шариков, которые жарят в масле.

«Наверное, самое трудное, что пришлось испытать – это погода, в Мурманской области значительно холоднее, чем у нас, — признался 14-летний Макар Голисенков. – В остальном – все отлично: очень хорошие условия, вкусно кормят. Особенно понравились борщ, настоящий флотский, и компоты из сухофруктов». Макар, к слову, на подводной лодке «Вепрь» уже во второй раз. Больше всего субмарина поразила его своими размерами – величиной она с пятиподъездный пятиэтажный дом. «Вепрь» знаменит своим экипажем – он самый большой, 100 человек, и самый дружный, – заметил юноша. — К тому же такой атомной подлодкой командовал наш знаменитый земляк Владимир Воротников, и сейчас на ней служат наши земляки». А после того, как молодой человек побывал в торпедном отсеке подлодки и увидел своими глазами торпеды, он загорелся идеей стать моряком-подводником минером. После школы он планирует продолжить учебу в Санкт-Петербурге.

Его сверстник, участник поисковых экспедиций в Калининграде и Севастополе Кирилл Волков на атомной подлодке побывал впервые. «Исполнил свою мечту – увидеть настоящие подлодки, не на картинке, а вживую. Еду домой с гордостью за свою страну — у России такой огромный военный потенциал, такая мощь! Наверное, я еще долго буду вспоминать эти дни на базе атомных подводных лодок, и рассказывать родителям и своим друзьям, какие эти лодки большие и мощные!» — поделился впечатлениями новочебоксарский кадет.

В конце смены юных моряков прямо на борту «Вепря» торжественно приняли в ряды Юнгармии России. Такое посвящение в истории этого движения прошло впервые. Клятву школьников на верность юнгармейскому братству принимал герой России, капитан 1-го ранга Дмитрий Маслов. А на память ребятам вручили значки с официальной символикой молодежного движения.