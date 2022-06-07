«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок агропортрета Андрияна Николаева

Необычный арт-объект, созданный в чистом поле, можно увидеть на берегу реки Цивиль недалеко от деревни Ельниково близ родины третьего космонавта в мире села Шоршелы в Мариинско-Посадском районе. Изображение легендарного космонавта размером 100 на 115 метров, напомним, появилось в этом месте еще в 2014 году по инициативе энтузиаста Юрия Иванова к 85-летию Андрияна Николаева. Именно здесь, как утверждают создатели, юный Андриян проходил домой, возвращаясь пешком из школы. Но со временем поле заросло, и агропортрет утратил первоначальный вид. В мае его восстановили агроволонтеры — студенты Чувашского государственного аграрного университета — при помощи побелки, которой «рисовали» по земле, лопаты, мотоблока и трактора. Проект приурочен к 60-летию первого полета Андрияна Григорьевича в космос, который состоялся 11 августа 1962 года, и Году выдающихся земляков в Чувашии.