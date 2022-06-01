«Гаражная амнистия» набирает обороты

Напомним: с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2026 года в России действует «гаражная амнистия», позволяющая узаконить гаражи и землю под ними в упрощенном порядке.

Как уже сообщала «СЧ», упрощенный порядок регистрации права собственности на земельный участок и сам гараж распространяется на капитальные строения, возведенные до 2005 года. Гараж не должен быть признан самостроем. Законодатель предусмотрел целый ряд документов, с помощью которых можно стать полноправным владельцем автонедвижимости, а представить для оформления прав достаточно только один из них.

По данным регионального Управления Росреестра, в рамках «гаражной амнистии» в республике на кадастровый учет поставлено 450 земельных участков общей площадью порядка 15 тысяч квадратных метров и 130 гаражей. Такова статистика по состоянию на конец марта этого года. Она могла быть и лучше. Но надо понимать, что процесс оформления прав на автонедвижимость длительный, ведь требуется время на согласование и подготовку технической документации. Зачастую нужно время и на образование земельного участка под гаражом, его постановку на кадастровый учет, и только после этого следует этап регистрации прав.

Однако причиной незначительных показателей является не только длительность процедуры. Дело в том, что еще недавно органы местного самоуправления отказывали в бесплатном предоставлении земельных участков под гараж, имеющий несколько этажей (двух- или трехэтажные объекты). Изначально законодатель не дал разъяснений на этот счет, но сейчас Росреестр ясно высказал свою позицию по данному вопросу.

Этажность гаража не может быть причиной отказа в бесплатном предоставлении участка под него. Муниципалитетам было рекомендовано изменить подход к рассмотрению заявлений от хозяев гаражей с этажностью. Так что у автовладельцев, которым был выдан отказ в предоставлении земельного участка по этой причине, возможность оформить на него право не утрачена.

По словам руководителя Управления Росреестра по Чувашии Екатерины Карпеевой, на момент вступления в силу закона о «гаражной амнистии» у органов местного самоуправления, которые непосредственно задействованы в его реализации, оставались вопросы. Сейчас процедура отработана на каждом этапе. Кадастровые инженеры тоже в курсе, что делать и как, поэтому проволочек по оформлению гаражей и земли под ними быть не должно.