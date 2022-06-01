Расширен перечень фильмов, доступных по «Пушкинской карте»

Киноафишу программы «Пушкинская карта», в рамках которой молодые люди от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные мероприятия за государственный счет, решено расширить.

Теперь программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения на экспертном совете при Министерстве культуры РФ. Соответствующее постановление подписал в конце мая председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Благодаря расширению программы «Пушкинская карта» молодые люди смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, — отметил премьер-министр на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. — А кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение нынешнего непростого периода».

Напоминаем

С 1 января 2022 года номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год, из которых до 2 тыс. рублей можно потратить на посещение кинотеатров.