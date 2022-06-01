По «Пушкинской карте» можно будет сходить на III Международный фестиваль оперетты

«Москва, Черемушки» теперь в Чебоксарах

Пройдет он с 8 по 16 июня в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Откроет праздник оперетты премьера музыкальной комедии Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки». В театре оперы и балета ее поставил московский режиссер Дмитрий Отяковский. В мире оперетты он человек известный, за его плечами — опыт работы в Мариинском театре, Эрмитажном театре, Санкт-Петербургском «Мюзик-холле», Московском Международном Доме Музыки, Московском концертном зале «Зарядье»…

Над оформлением спектакля работал художник-постановщик Оганес Айрапетян из Санкт-Петербурга, создававший оформление для спектаклей в Медиазале новой сцены Александринского театра, Большом театре кукол, Драматическом театре Балтийского флота, Калининградском областном драматическом театре и др. Как сообщают в театре, всемерную поддержку приглашенным мастерам оказывали художественный руководитель балетной труппы Данил Салимбаев, главный хормейстер Ольга Капранова и дирижер Никита Удочкин. В настоящее время «Москва, Черемушки» идет только на сценах Большого и Мариинского театров. Так что и артисты, и зрители ждут премьеру с особым нетерпением.

Также в фестивальной афише заявлена «Веселая вдова» Франца Легара. Увидеть ее можно будет 9 июня, в 18.30. 15 июня в это же время публику приглашают на оперетту «Марица» Имре Кальмана. В главной партии ожидается выступление солистки Московского театра оперетты Натальи Мельник. А финальным аккордом фестиваля станет блистательный Гала-концерт. Состоится он 16 июня, в 18.30. В этот вечер на сцену выйдут приглашенные солисты из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Наша справка «Москва, Черемушки» интересна тем, что это единственная оперетта Дмитрия Шостаковича. Композитор начал писать ее осенью 1957 года по настоянию главного дирижера Московского театра оперетты Григория Столярова и авторов либретто Владимира Масса и Михаила Червинского. На работу композитору потребовался год — премьера прошла в театре 24 января 1959 года. Сюжет оперетты «Москва, Черемушки» актуален для конца 1950-х годов: переселение жильцов из коммунальных квартир в новые дома на окраинах столицы. В оперетте Шостакович использовал микс музыкальных форм: городской романс, галоп, дивертисмент и танцевальные жанры.

Полина Гришанович, Анастасия Ушакова

К сведению — оперетты «Москва, Черемушки» и «Марица» — [6+], «Веселая вдова» — [12+], Гала­-концерт — [0+].