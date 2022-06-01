Большие автобусы на маршруте 101-с заменили на средние

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На межмуниципальном маршруте № 101-с «Чебоксары (Университет) — Новочебоксарск (Ледовый дворец «Сокол»)» станет больше автобусов, правда, они будут меньше прежних. Об этом сообщил Минтранс республики.

Напомним, у перевозчика, который работал по этому маршруту, ранее лизинговая компания из-за просрочки платежей изъяла автобусы большого класса. Тогда он обратился в Минтранс с предложением разрешить «пересесть» на средние автобусы. Ведомство пошло навстречу, дав срок поставить необходимое количество транспорта до 29 мая. Перевозчик не только выполнил обещание, но и изъявил желание увеличить число автобусов на маршруте, что логично, ведь они теперь «уменьшились» в объеме. Согласно реестру на этом направлении должны курсировать 15 единиц транспорта, планируется добавить еще пять.

Но станет ли легче добираться из Новочебоксарска в Чебоксары и обратно — пассажиры пока сомневаются.

Опубликовано: 2 июня 2022 г.


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