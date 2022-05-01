23 мая. Республика в событиях и лицах

2008 – на территории ОАО «Чебоксарский приборостроительный завод «Элара» рядом с проходной состоялось открытие памятника первому директору Глебу Андреевичу Ильенко. Под его руководством ЧПЗ за короткое время превратился в одно из крупнейших предприятий республики, ведущим в отрасли по производству изделий авиационного приборостроения и вычислительной техники. Заслуженный работник промышленности Чувашской АССР, лауреат премий Совета Министров СССР и Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. За большой вклад в экономическое и культурное развитие столицы республики удостоен звания «Почетный гражданин г. Чебоксары». Сегодня завод с гордостью носит имя своего первого директора. Его именем также названа улица в Чебоксарах, где установлен памятник Почетного авиастроителя Г. Ильенко.

1798 – российский император Павел I и сопровождавшие его старшие сыновья Александр (будущий император Александр I) и Константин в ходе путешествия из Павловска в Казань остановились на обед в Чебоксарах. Гильдейское купечество преподнесло высокому гостю выполненное на заказ серебряное с позолотой блюдо с солонкой. На ночлег император со свитой остановился в д. Большое Аккозино Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района). На обратном пути с 30 на 31 мая Павел I ночевал в Чебоксарах в доме купца 1-й гильдии Л.В. Клюева. В память своего пребывания в городе император подарил хозяину золотые карманные часы.