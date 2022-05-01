20 мая. Республика в событиях и лицах

1930 – станция Шумерля, возникшая в 1916 году после пуска железной дороги Арзамас – Казань, получила статус рабочего поселка. С 1937 года – город.
1930 – в пос. Борки Алатырского района родилась Вера Зиновьевна Панарина, заведующая фермой крупного рогатого скота совхоза «Стемасский» Алатырского района. В 1966 году за успехи в развитии животноводства, увеличение производства и заготовок продукции удостоена звания Героя Социалистического Труда.
1952 — в д. Кукшумы Ядринского района родилась Зоя Васильевна Лисицына, народная артистка Чувашской АССР, солистка Чувашского государственного ансамбля песни и танца, Чувашской государственной академической капеллы. В репертуаре певицы – чувашские и русские народные песни, произведения чувашских композиторов. Многие из них записаны и включены в фонд Чувашского радио. Выезжала на гастроли в Чехословакию, Италию, Венгрию, Германию.
1978 – уроженец Чебоксар, воспитанник республиканской спортивной школы молодежи, заслуженный мастер спорта СССР Валерий Константинович Львов в Белграде стал чемпионом мира по боксу. Работал тренером Чебоксарской школы высшего спортивного мастерства им. А.В. Игнатьева, воспитал несколько боксёров высокой квалификации. Руководил Чебоксарской ДЮСШ по видам единоборств имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова. Почётный гражданин г. Чебоксары, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР, заслуженный тренер Чувашской Республики, судья международной категории по боксу.
2021 — Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина Чебоксарам присвоено звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны из западных регионов Советского Союза в Чувашскую АССР было эвакуировано 28 предприятий, половина из которых разместились в столице республики. В тяжелейших условиях, фактически в «чистом поле» была налажена работа предприятий, на которых шло бесперебойное производство вооружения и боеприпасов. Жители города проявляли подлинный трудовой героизм, отдавали все силы для фронта и победы над врагом. В декабре 2021 года в центре Чебоксар состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести», посвященной увековечению подвига чебоксарцев в годы Великой Отечественной войны.