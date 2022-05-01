20 мая. Республика в событиях и лицах

1930 – станция Шумерля, возникшая в 1916 году после пуска железной дороги Арзамас – Казань, получила статус рабочего поселка. С 1937 года – город.

1930 – в пос. Борки Алатырского района родилась Вера Зиновьевна Панарина, заведующая фермой крупного рогатого скота совхоза «Стемасский» Алатырского района. В 1966 году за успехи в развитии животноводства, увеличение производства и заготовок продукции удостоена звания Героя Социалистического Труда.

1952 — в д. Кукшумы Ядринского района родилась Зоя Васильевна Лисицына, народная артистка Чувашской АССР, солистка Чувашского государственного ансамбля песни и танца, Чувашской государственной академической капеллы. В репертуаре певицы – чувашские и русские народные песни, произведения чувашских композиторов. Многие из них записаны и включены в фонд Чувашского радио. Выезжала на гастроли в Чехословакию, Италию, Венгрию, Германию.

1978 – уроженец Чебоксар, воспитанник республиканской спортивной школы молодежи, заслуженный мастер спорта СССР Валерий Константинович Львов в Белграде стал чемпионом мира по боксу. Работал тренером Чебоксарской школы высшего спор­тивного мастерства им. А.В. Игнатьева, воспитал несколько боксёров высокой квалификации. Руководил Чебоксарской ДЮСШ по видам единоборств имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова. Почётный гражданин г. Чебоксары, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР, заслуженный тренер Чувашской Республики, судья международной категории по боксу.

2021 — Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина Чебоксарам присвоено звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны из западных регионов Советского Союза в Чувашскую АССР было эвакуировано 28 предприятий, половина из которых разместились в столице республики. В тяжелейших условиях, фактически в «чистом поле» была налажена работа предприятий, на которых шло бесперебойное производство вооружения и боеприпасов. Жители города проявляли подлинный трудовой героизм, отдавали все силы для фронта и победы над врагом. В декабре 2021 года в центре Чебоксар состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести», посвященной увековечению подвига чебоксарцев в годы Великой Отечественной войны.