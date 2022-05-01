Последний звонок в Чебоксарах будут отмечать два дня

Городские власти учли рекомендации Минобразования, предлагавшего провести праздник 25 мая, но и к мамам и папам, уже заказавшим банкетные залы на 20-е число, тоже прислушались.

«С учетом мнения родительской общественности и утвержденных годовых календарных учебных графиков в образовательных организациях города Чебоксары торжественный праздник «Последний звонок» будет проведен 20 или 25 мая», — сообщили в управлении образования администрации Чебоксар.

В большинстве школ, как уточнили в управлении, решили отмечать последний звонок 25 мая.

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По традиции в дни последнего звонка в Чебоксарах будет ограничена продажа алкоголя, пишет «Чувашинформ«.