Последний звонок в Чебоксарах будут отмечать два дня

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Городские власти учли рекомендации Минобразования, предлагавшего провести праздник 25 мая, но и к мамам и папам, уже заказавшим банкетные залы на 20-е число, тоже прислушались.

«С учетом мнения родительской общественности и утвержденных годовых календарных учебных графиков в образовательных организациях города Чебоксары торжественный праздник «Последний звонок» будет проведен 20 или 25 мая», — сообщили в управлении образования администрации Чебоксар.

В большинстве школ, как уточнили в управлении, решили отмечать последний звонок 25 мая.

К СВЕДЕНИЮ

По традиции в дни последнего звонка в Чебоксарах будет ограничена продажа алкоголя, пишет «Чувашинформ«.

Опубликовано: 18 мая 2022 г.


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