Чебоксарский медицинский колледж дает возможность будущим врачам раньше начать помогать людям

Молодежная общественная организация «Российские студенческие отряды» (РСО) совместно с Министерством науки и высшего образования России весной этого года провела отбор образовательных организаций для предоставления грантов на профессиональное обучение участников студенческих отрядов

рабочим профессиям. Пройдя этот конкурс, Чебоксарский медицинский колледж выиграл федеральный грант на бесплатное обучение двадцати «стройотрядовцев».

В июне завершит обучение в колледже по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» медицинский отряд «Вита» — два десятка юношей и девушек, студенты 1-4 курсов медицинского факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. По окончании 288-часового курса они получат свидетельства о получении профессии младшей медицинской сестры. Такой документ позволит студентам, продолжающим учиться в медицинском вузе, осуществлять трудовую деятельность в медицинских организациях — устроиться на должность младшей медицинской сестры, ухаживать за пациентами и наравне со штатным персоналом больницы получать заработную плату. В условиях недостатка кадров в медицинских организациях дополнительные рабочие руки очень пригодятся.

Занятия медицинского отряда проводятся в мастерской «Медицинский и социальный уход», организованной по стандартам Ворлдскиллс Россия. Здесь студенты получают необходимый теоретический «багаж», и, что самое ценное, тут же отрабатывают все на практике. Сердечно-легочная реанимация, прием Геймлиха, остановка кровотечения, наложение жгута, повязок и шин — навыки оказания первой и неотложной помощи оттачиваются на современных учебных фантомах.

В мастерской оборудованы площадки, повторяющие палату стационара. Здесь имеются средства иммобилизации, кресла для маломобильных пациентов, поддерживающие устройства — все, что используют медики при уходе за тяжелобольными или пожилыми людьми.

«Нам достались очень хорошие, отзывчивые и веселые преподаватели, — делится своими впечатлениями об учебе Егор Романов. — Благодаря примерам из жизни они объясняют материал доступным языком. Сейчас мы в предвкушении следующих недель обучения, потому что дальше будем закреплять весь выученный материал на практике».

В завершение курса преподаватели сестринского дела проведут с бойцами медицинского отряда тренинги по формированию навыков эффективного общения. Упражнения, которые проводятся в форме игры, подготовят студентов к практике в медицинских организациях разного профиля, выработают умение установить зрительный, эмоциональный контакты с больными.

Кстати, молодые люди уже определились с медицинскими организациями, где они будут трудоустраиваться — медицинский отряд «Вита» прошел отбор на всероссийские проекты. По результатам конкурса один боец отобрался в медицинский отряд «АльМедик» — он будет трудоустроен в Альметьевскую центральную районную больницу в Татарстане. Три человека отобрались в студенческий медицинский отряд «Призвание» — они будут работать в Лениногорской центральной районной больнице, это тоже в Татарстане. Комиссаром на этом проекте стал Егор Романов.

Три бойца прошли отбор в студенческий медицинский отряд «Атлант» и будут работать в Новокузнецкой городской клинической больнице в Кемеровской области. Еще пять человек подали заявки на конкурсный отбор в студенческий медицинский отряд «Академия» из города Новосибирска, и трое бойцов подали заявку в Межрегиональный студенческий медицинский отряд «Мир» из города Петрозаводска в Республике Карелии. Результаты будут известны до 30 мая.

СПРАВКА «СЧ»

В Чебоксарском медицинском колледже получили среднее медицинское образование большинство работающих в республике медицинских сестер, фельдшеров, акушеров, фармацевтов, лабораторных техников. Здесь же специалисты среднего звена здравоохранения обучаются по программам дополнительного образования, проходят курсы повышения квалификации и процедуру аккредитации (получают допуск к осуществлению медицинской деятельности). Подготовка средних медицинских работников проводится в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование».