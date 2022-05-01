Визит с последствиями

Автор: Владимир ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Встреча в Казани позволила выйти на новый виток добрососедских отношений. Фото с сайта Президента Татарстана

Глава Чувашии впервые был приглашен в рабочий кабинет Президента Татарстана в Казанском Кремле. И знание протокола подсказывает, что это хороший дружеский жест со стороны наших соседей.
Вообще символов в визите Главы Чувашии в Татарстан много. Во-первых, он состоялся сразу после торжеств Дня Победы. Уже 11 мая, в первый рабочий день после праздничных выходных, в соседнюю республику из Чувашии направилась большая делегация для участия в конференции, посвященной памяти строителей Сурского и Казанского рубежей. Все, опять же, связано с героическим трудом жителей двух республик в годы Великой Отечественной войны. Именно этот диалог историков, литераторов, архивистов, журналистов и деятелей культуры двух регионов стал основой для проведения межрегионального патриотического марафона «Подвиг в тылу», который начался в марте этого года. И как раз 11 мая состоялось подведение итогов этого яркого марафона уже в присутствии двух «рейтинговых губернаторов».
Во-вторых, как мы уже упомянули, обращаем внимание на место встречи двух руководителей регионов. Рустам Минниханов не просто пригласил в Казанский Кремль Олега Николаева с супругой. Он лично встретил их у стен своей резиденции. Будучи в хорошем настроении, охотно рассказывал о своем рабочем кабинете, о предметах, находящихся в нем. Хорошо видно, что Главе Чувашии легко общаться с коллегой: они улыбаются и шутят. Конечно, за два с половиной года они не раз пересекались, но только на окружных или федеральных мероприятиях, где не было места для личного общения. На этой неделе этот пробел был восполнен.
В-третьих, руководители регионов обменялись памятными медалями своих республик. Олег Николаев вручил Рустаму Минниханову памятную медаль, посвященную 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Затем Минниханов наградил Николаева медалью «100 лет образования ТАССР». Но главное — не медали. И даже не каскад теплых и добрых высказываний первых лиц, которые хорошо отразила в своих материалах пресса. Например, Олег Николаев сразу назвал объединяющим отношение обоих регионов к работе с диаспорами. Именно сплоченность разных национальностей и позволила реализовать этот большой культурный проект по увековечению памяти строителей Волжского оборонительного рубежа. «Отрадно, что Татарстан активно подключился к этому большому делу», — сказал Олег Николаев. Рустам Минниханов определил одну задачу на двоих: «Сохранить общую память и передать ее молодому поколению».
Важно другое: лидеры Чувашии и Татарстана впервые за долгое время заговорили о взаимодействии экономик двух регионов. А пришли они к «общему знаменателю» благодаря положительным результатам сотрудничества в сфере культуры — эксперты оценивают работу обоих отраслевых министерств «на пять». Видимо, так и задумывалось командой Олега Николаева: если марафон пройдет на ура, обсудим и экономику.
Так, Президент Татарстана напомнил, что товарооборот между республиками составляет порядка 8 миллиардов рублей. Если в Чувашию поставляются грузовые автомобили, дизельное топливо и бензин, азотные удобрения, стекло, широкий ассортимент продуктов питания, моющие средства и продукция легкой промышленности, то в Татарстан завозят чувашские продукты питания, обувь и трикотаж, каустическую соду, сантехнику, лакокрасочные и строительные материалы. Но если к товарообороту прибавить объем услуг, предоставляемых предприятиями одной республики компаниям и жителям другой, то речь уже заходит о десятках миллиардов рублей. Впрочем, в любом случае есть куда стремиться. Например, в Доме правительства нам озвучили фантазии о товарообороте размером в 80 миллиардов рублей: «А почему бы и нет!» Вроде как пошутили, но показатель действительно достоин того, чтобы к нему стремиться.
Рустам Минниханов выразил заинтересованность в развитии сотрудничества и выделил четыре важных направления — взаимодействие в образовании и науке, здравоохранении, в области молодежной политики и развитии туризма.
И тут сразу вспоминается соглашение о сотрудничестве в сфере внутреннего водного транспорта, которое, кстати, было подписано министерствами транспорта двух республик ровно год назад, 11 мая 2021 года. Обещанные с этого июня перевозки судами на подводных крыльях «Валдай-45Р» по маршруту «Чебоксары — Казань» смогут привлечь новых туристов — ценителей путешествий по Волге.
И раз уж мы начали с символов, то катера на подводных крыльях не только соединят города и республики, но и помогут жителям двух регионов найти новые точки роста в туризме, бизнесе, медицине, образовании и культуре.
Конечно, Олег Николаев вряд ли доплывет на «Валдае» до Алькеевского района Татарстана, где в июле пройдет праздник чувашской культуры «Уяв» и куда Главу Чувашии пригласил Рустам Минниханов. С другой стороны, Олегу Николаеву сомневающиеся специалисты подсказывали, что идея с межрегиональными перевозками по Волге — утопия. А получилось же!
А пока уже на этой неделе Глава Чувашии снова поедет в Казань на машине. В республике пройдут праздничные мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Состоится заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», а также международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: Kazan Summit». Президент Татарстана пригласил представителей Чувашской Республики на эти мероприятия. Глава Чувашии Олег Николаев оба приглашения принял.

Опубликовано: 17 мая 2022 г.


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