38 спортсменов из Чувашии выступят на «Туриаде»

Команда Чувашии выехала в Саратовскую область, где на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» стартует традиционный спортивно-туристский лагерь «Туриада». Соревнования продлятся до 21 мая.

Как сообщили в Минспорта Чувашии, за нашу республику на престижных состязаниях выступят 38 представителей Чебоксар, Новочебоксарска, Цивильска и Ядринского района.

Девятый по счету лагерь, проходящий при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, соберет активную молодежь со всего округа. Вообще участники «Туриады» — команды-победители региональных турслетов, студенты вузов, спортсмены, тренеры, всего более 700 человек.

«Сборная команда Чувашии была сформирована по результатам региональных соревнований. В состав вошли как опытные участники «Туриады», так и новички. Уверен, что ребята приложат все усилия, проявят свой потенциал во всех испытаниях и достойно представят Чувашию», — подчеркнул президент Федерации спортивного туризма республики Владимир Атачкин.

Программа лагеря состоит из двух блоков — спортивной программы и конкурсно-познавательной части. Состязания пройдут в четырех дисциплинах: туристские маршруты, пешеходные, велосипедные и водные (катамаран, каяк и командная эстафета) дистанции. А вот конкурсно-познавательная программа включает пять конкурсов по туризму. Среди заявленных испытаний — конкурс на лучшую презентацию туристских маршрутов регионов ПФО. Также в программе соревнования в авторской песне «Музыка сердец» и непростой видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье».

Кстати, победители конкурса «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО» получат грант в размере 400 тысяч рублей на организацию медиатура по созданному маршруту. Его участниками станут блогеры ПФО. По итогам ими будет создан авторский контент о туристической привлекательности регионов округа.