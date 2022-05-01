«Азамат» постоит за честь республики

На днях в городе Верхняя Пышма Свердловской области стартовал IV фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов. За самые высокие места в турнирной таблице борется и команда из Чувашии.

Всего в фестивале участвуют 47 коллективов со всей России — около 400 человек в возрасте от 25 до 59 лет, сообщили в Минспорта Чувашии. За нашу республику на празднике здорового образа жизни выступают представители спортивного клуба «Азамат» средней школы № 3 города Канаша. Именно этому спортклубу удалось одержать победу на региональном этапе фестиваля, показав лучшие результаты в сдаче нормативов.

В составе команды восемь участников. Это Константин Федоров, Елена Григорьева, Алексей Вознесенский, Лилия Хонюкова, Сергей Николаев, Алсу Алиуллова, Петр Ильин и Алевтина Евграфова. Они постараются навязать борьбу другим дружинам за призовые места фестиваля комплекса «ГТО». Состязания продлятся до 20 мая.