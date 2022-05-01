Снять с учета старый дом стало проще

И только потому, что Росреестр не оставил без внимания проблемы, возникавшие у собственников при снятии с кадастрового учета снесенных строений.

Объект снесен, а документы где?

Один из примеров привели в Управлении Росреестра по Чувашии. Андрей Сомов (имя и фамилия изменены) получил в наследство старый домик в деревне. На семейном совете порешили проводить там выходные и отпуск. Чистый воздух, рядом речка, где можно посидеть с удочкой, около дома плодоносящие яблони и вишни. Да и детям незачем сидеть в душной городской квартире, куда привлекательнее деревенский простор. Только вот «избушка» выглядела неказисто. Глава семьи, не задумываясь о последствиях, снес обветшавшее строение и на его месте построил небольшой, но уютный дом. Казалось, живи и радуйся. Но когда новосел обратился в Росреестр, чтобы оформить право собственности на него, то столкнулся с головоломкой.

Оказывается, прежде чем приступить к строительству нового дома, надо было снять с учета старый дом и прекратить право собственности на него. Просто написать заявление о ликвидации объекта недостаточно. Необходимо документально подтвердить снос объекта, даже если это было сделано много лет назад. В большинстве случаев документы отсутствовали или были утрачены. Людей и организаций, которые оказывались в аналогичном положении, немало.

Изучив ситуацию, Росреестр решил упростить процедуру снятия с кадастрового учета объектов недвижимости, прекративших свое существование. Послабление было закреплено в мае 2021 года приказом № П/0217 «Об установлении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке». Норма вступила в силу 16 марта 2022 года.

Нынче хватит акта обследования

И теперь собственники, не имеющие документов, на основании которых производился снос строений, могут снять демонтированный объект с кадастрового учета, предъявив лишь акт обследования, подготовленный кадастровым инженером. Единственное условие — снос должен быть осуществлен до 4 августа 2018 года. В акте инженер сделает пометку об отсутствии документов, указав причину, и это не будет являться нарушением, как раньше.

«Как давно практикующий кадастровый инженер считаю, что это изменение значительно облегчит процедуру снятия с учета давно снесенного строения как физическим, так и юридическим лицам, — комментирует нововведение директор ООО «НПП «Гео-Сервис» Татьяна Сорокина. — По роду деятельности мне нередко встречались организации, которые упускали из виду момент подготовки соответствующих документов: например, приказа о демонтаже или акта выбытия основных средств. Теперь кадастровым инженерам не надо ломать голову, какое примечание указывать в акте обследования в случае отсутствия подтверждающих документов».

Татьяна Борисовна вспомнила показательный случай, когда дело о снесенном доме могло зайти в тупик. После смерти собственника наследник снес здание. При подаче документов в Росреестр для снятия объекта с учета в акт обследования пришлось вложить сканы свидетельства о смерти и о вступлении в наследство. Но если бы наследник продал земельный участок до снятия с учета снесенного здания, то у нового владельца не оказалось бы на руках достаточных документов. Дело могло бы затянуться.

В Росреестре уверены, что теперь гораздо проще станет снимать с кадастрового учета давно снесенные здания и строения. К тому же минимизируется объем предоставляемых документов. По словам руководителя чувашского Управления Росреестра Екатерины Карпеевой, это нововведение не только упростит для правообладателей процедуру снятия объектов с учета, но и будет способствовать актуализации сведений в Едином государственном реестре недвижимости.

Также установлена возможность включения в состав акта обследования не только электронного образца документа, подтверждающего снос объекта. Теперь допускается и указание ссылки на необходимый документ, опубликованный на официальном сайте органов местного самоуправления либо доступный на публичных государственных или муниципальных информационных ресурсах.