16 мая. Республика в событиях и лицах

1900 – в Чебоксарах родился Александр Николаевич Боголюбов, генерал-полковник, Герой Советского Союза, во время Великой Отечественной войны начальник штабов Северо-Западного, 1-го Украинского, 2-го Белорусского фронтов. После войны служил начальником штаба Северной группы войск, заместителем начальника Военной академии им. М.В. Фрунзе, помощником главнокомандующего войсками Дальнего Востока. Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Суворова I степени (дважды), Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени. Его именем в столице республики названа улица, на здании бывшего Чебоксарского высшего начального училища, где он учился, установлена мемориальная доска.
Опубликовано: 16 мая 2022 г.
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