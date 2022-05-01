16 мая. Республика в событиях и лицах

Автор: Александр ВражкинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Начальник штаба 1-го Украинского фронта, уроженец г. Чебоксары, генерал-лейтенант А.Н. Боголюбов (с 1945 года – генерал-полковник, Герой Советского Союза) с Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым и генералом армии Н.Ф. Ватутиным во время разработки Житомирско-Бердичевской наступательной операции. Декабрь 1943 г.

1900 – в Чебоксарах родился Александр Николаевич Боголюбов, генерал-полковник, Герой Советского Союза, во время Великой Отечественной войны начальник штабов Северо-Западного, 1-го Украинского, 2-го Белорусского фронтов. После войны служил начальником штаба Северной группы войск, заместителем начальника Военной академии им. М.В. Фрунзе, помощником главнокомандующего войсками Дальнего Востока. Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Суворова I степени (дважды), Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени. Его именем в столице республики названа улица, на здании бывшего Чебоксарского высшего начального училища, где он учился, установлена мемориальная доска.

Опубликовано: 16 мая 2022 г.


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