16 мая. Республика в событиях и лицах

1900 – в Чебоксарах родился Александр Николаевич Боголюбов, генерал-полковник, Герой Советского Союза, во время Великой Отечественной войны начальник штабов Северо-Западного, 1-го Украинского, 2-го Белорусского фронтов. После войны служил начальником штаба Северной группы войск, заместителем начальника Военной академии им. М.В. Фрунзе, помощником главнокомандующего войсками Дальнего Востока. Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды), Суворова I степени (дважды), Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени. Его именем в столице республики названа улица, на здании бывшего Чебоксарского высшего начального училища, где он учился, установлена мемориальная доска.