В чебоксарских троллейбусах проходят обкатку валидаторы

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пока «электронные кондукторы» установлены в салонах четырех троллейбусов 17-го маршрута и работают исключительно в тестовом режиме — получить билетик можно и у привычных пассажирскому глазу кондукторов.
Когда валидаторы будут задействованы по полной программе, пока сказать сложно. Как сообщили в Чебоксарском троллейбусном управлении, вопросов к работе электронных устройств для самостоятельной оплаты проезда немало, поставщик регулярно учитывает замечания и вносит поправки в программу.

Опубликовано: 12 мая 2022 г.


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