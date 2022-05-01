В чебоксарских троллейбусах проходят обкатку валидаторы

Пока «электронные кондукторы» установлены в салонах четырех троллейбусов 17-го маршрута и работают исключительно в тестовом режиме — получить билетик можно и у привычных пассажирскому глазу кондукторов.

Когда валидаторы будут задействованы по полной программе, пока сказать сложно. Как сообщили в Чебоксарском троллейбусном управлении, вопросов к работе электронных устройств для самостоятельной оплаты проезда немало, поставщик регулярно учитывает замечания и вносит поправки в программу.