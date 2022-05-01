В Чебоксарах под видом СПА-салона работал притон

Завершено расследование уголовного дела в отношении шести членов преступной группы, обвиняемых в организации занятия проституцией в Чебоксарах. Скамья подсудимых уготована 31-летней горожанке (организатору «бизнеса») и пяти ее подельникам, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, с мая 2019 по апрель 2021 года женщина с сообщниками организовала в Чебоксарах притон для занятия проституцией, деятельность которого была завуалирована под работу СПА-салона. Для этого злоумышленники подыскали нежилое помещение, оборудовав его для оказания незаконных интимных услуг под видом эротического массажа. Являясь организатором преступной группы, чебоксарка привлекла для работы в салоне в качестве администраторов вспомогательный персонал, обеспечивала его круглосуточную и непрерывную деятельность, разработала меры конспирации. Она же установила и тарифы на оказание сексуальных услуг.

Для обслуживания клиентов привлекли не менее 20 жительниц республики. Девять из них, в том числе несовершеннолетняя девушка, были вовлечены в занятие проституцией под влиянием обмана и уговоров. Им был обещан высокий заработок, конфиденциальность и охрана, а также сохранение в тайне их персональных данных. На самом деле лица, державшие притон, присваивали большую часть дохода от оказания потерпевшими сексуальных услуг, а к ним применялась жесткая система штрафов.

Только в ходе предварительного следствия, составившего 27 томов, допрошено более 30 свидетелей, проведено 15 обысков и 20 судебных экспертиз. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.