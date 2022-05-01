12 мая. Республика в событиях и лицах

1916 – в д. Нюргечи Тетюшского уезда (ныне Комсомольского района) родился Георгий Николаевич Чернов, Герой Советского Союза. 21 августа 1944 года стрелковая рота 202-й стрелковой дивизии под его командованием, штурмом овладев высотой северо-западнее г. Яссы, отразила 5 контратак немецкой пехоты. В бою лейтенант Г. Чернов был тяжело ранен, за­хвачен в плен и заживо сожжён. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно. Его именем названа улица в родной деревне.

1967 – к 60-летию советской власти завершилась электрификация всех колхозов и совхозов республики.