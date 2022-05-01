В Татарстане завершился патриотический марафон «Подвиг в тылу»

Рубежи, которые объединяют

Участие в торжественной церемонии его закрытия принял Глава Чувашии Олег Николаев. А до этого он встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в его рабочем кабинете в Казанском Кремле.

В ходе встречи Олег Николаев вручил Рустаму Минниханову памятную медаль, посвященную 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И поблагодарил коллегу за поддержку чувашской диаспоры.

«Чувашию и Татарстан издавна связывают не только близкое географическое расположение, но и тесные национально-культурные связи, — отметил Олег Николаев. — Одним из последних примеров нашего конструктивного взаимодействия является большой культурный проект по увековечиванию памяти строителей Волжского оборонительного рубежа».

Глава Чувашии также добавил, что важной составляющей сотрудничества, которая еще больше укрепит связи между двумя республиками, станет открытие туристических маршрутов по Волге на судах на подводных крыльях «Валдай».

В свою очередь, Рустам Минниханов вручил Главе Чувашии государственную награду Республики Татарстан — медаль «100 лет образования ТАССР» и поблагодарил его за внимание к укреплению сотрудничества с Татарстаном. Наша задача — сохранить общую память о подвиге строителей Волжских оборонительных рубежей и передать ее молодому поколению, подчеркнул Президент Татарстана. Он также пригласил Олега Николаева принять участие в празднике чувашской культуры «Уяв», который состоится в июле в Алькеевском районе Татарстана. Как сообщают в пресс-службе Президента РТ, Глава Чувашии это приглашение принял.

За несколько часов до встречи руководителей двух республик в Казанском федеральном университете состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Трудовой подвиг в тылу: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Речь на ней шла о неизвестных страницах истории строительства оборонительных рубежей и о сохранении памяти о героическом подвиге тех людей, кто эти рубежи возводил. «Благодаря нашему сотрудничеству в рамках марафона мы провели большую работу, — отметила на конференции министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Она также зачитала приветствие Главы Чувашии Олега Николаева участникам конференции.

Ярким завершением большого марафона стало торжественное мероприятие, прошедшее вечером в среду в Казанской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. В его программе были и праздничный концерт (на котором, кстати, присутствовала министр культуры Чеченской Республики, дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова), и наградная церемония. Четверым жителям Татарстана вручили памятные медали в честь 80-летия строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и столько же представителей Чувашии за активное участие в межрегиональном патриотическом марафоне «Подвиг в тылу» были отмечены Благодарностями Президента Татарстана.

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