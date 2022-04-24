В селе Убеево Красноармейского района почтили память героя войны, бригадира колхоза

Кавалер пяти орденов

«Георгий Маркович Марков — участник Великой Отечественной войны, лучший бригадир колхоза имени Ленина. Память о нем не должна быть достоянием только его родных. Он в числе самых известных людей района», — единодушны были собравшиеся почтить память уважаемого земляка.

Хлебороб — профессия почетная

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения именитого хлебороба, проходило в Убеевском Доме культуры. Отдать дань уважения фронтовику, ветерану труда пришли односельчане, родственники, учащиеся местной школы. Обращаясь к молодому поколению, глава района Борис Клементьев заметил: «В Трак Ен (старинное название села Красноармейское — Траки, район до 1940 года назывался Траковский. – Авт.) подрастающему поколению есть с кого брать пример. Среди знаменитых имен — писателей, художников, артистов, государственных деятелей — и фронтовик, земледелец Георгий Марков. Его бригада всегда была в передовых. Если трудиться от души, народ увидит и оценит».

О фронтовом пути знаменитого бригадира собравшимся рассказал местный краевед Владимир Серафимов. Перечислив вначале всех своих известных земляков, Владимир Серафимович обмолвился, что нельзя забывать тех, кто трудился на земле. «Хлеборобы… Это самоотверженные люди, которые кормили страну и обеспечивали ее продовольственную безопасность. Один из них наш земляк, уроженец деревни Новые Игити, участник Великой Отечественной войны Георгий Маркович Марков. Трудился на земле, выращивал и убирал хлеб, не считаясь ни с какими трудностями, помня наказ своего отца Марка Никонорова, работавшего секретарем сельского совета, с 1930 года счетоводом (после организации колхоза), председателем колхоза «Свобода»: «…Если не мы, то кто?»

Солдат Великой Отечественной

На фронт 19-летний юноша был призван в октябре 1941 года. Отучившись в Рижском военно-пехотном училище младший лейтенант Георгий Марков был отправлен на передовую. К сожалению, воевать командиру взвода 8 полка 86-й стрелковой дивизии Кавказского фронта долго не пришлось. В июне 1942 года под городом Старый Оскол он был тяжело ранен. После трехмесячного лечения в госпитале Георгий Марков был признан непригодным к боевым действиям.

Но был оставлен на фронте и определен командиром в трофейную роту 46-й армии Юго-Восточного фронта, а позже — командиром взвода 91-й конно-санитарной роты 46-й армии 3 Украинского фронта. Взвод занимался эвакуацией раненых и больных с местности труднопроходимой для автомобильного транспорта. Так, согласно рапорту командира роты Бондаренко, «в январе и феврале, когда враг пытался прорваться к Дунаю, тов. Марков со взводом находился на ответственном участке и вывез с поля боя 2560 раненых».

А при форсировании реки Дунай понтон, на котором находился Георгий Марков, перевернулся, и ему вместе с другими бойцами пришлось вплавь добираться до правого берега Дуная и вступить в рукопашный бой с врагом. Взвод удерживал плацдарм до прихода основных сил Красной армии. За подвиги на Дунае в мае 1945 года Георгий Марков был удостоен ордена Красной Звезды. Впрочем, это не единственная награда фронтовика. На его груди в праздничные дни блестели орден Отечественной войны 2-й степени, медали Жукова, «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Дело человеком славится

Со службы Георгий Марков вернулся в январе 1947 года. Чуть ли не в первый же день вчерашнего солдата назначили заведующим фермой колхоза имени Ленина, а в 1966-м — бригадиром первой бригады. Вспоминая о том, каким парнем был Георгий Марков, добрых слов односельчане не жалели: «Никогда не считался со временем, с раннего утра и до позднего вечера был там, где люди. Был требовательным, но справедливым. Поддерживал и ценил добросовестных работников, всегда находил добрые слова, радовался их успехам. Если что обещал, всегда держал слово». Уже в 1969 году бригада Маркова заложила в закрома по 29 центнеров зерновых с одного гектара. Такого урожая в колхозе до этого еще ни одна бригада не собирала.

Кстати, у каждого рассказчика сохранился свой неповторимый образ бригадира. Одни вспоминали о том, как по его инициативе около Цивиля сажали хвойный лес, как очистили колхозный пруд и запустили туда карасей, другие — как появился в бригаде первый комбайн, и как Георгий Маркович сразу же затеял строить для него гараж. Третьи с большим уважением рассказывали о том, как бригадиру колхоз выписал премию, а он на эти деньги купил оборудование и установил радиорубку. «На конюшенном дворе был Дом конюха, и там было оборудовано его рабочее место. И каждое утро оттуда бригадир пофамильно называл кто-куда идет работать. До сих пор помню этот голос. Немного покашляет, а потом начинает говорить», — поведала племянница Маркова Роза Миронова.

По рассказам Апполинарии Ивановой, работавшей заведующей фермой, Георгий Маркович был человеком прямолинейным, на собраниях правления колхоза не тушевался, прямо говорил о чем болела душа. Его бригада первой перешла на трехукосное использование трав, организовав их орошение. Такая технология позволила значительно увеличить количество кормов.

Заботился Марков и о своих колхозниках. В то время в деревнях газа не было, избы топились дровами, их надо было вывозить из леса. Он заранее составлял список нуждающихся, где расписывал, кто в какой день поедет на колхозной машине за дровами.

Отличало бригадира и чувство благодарности. К примеру, мотоцикл, который вручили ему за успехи в работе, он подарил своему наставнику Ивану Осипову, бригадиру, который работал до него. А сам ездил на велосипеде. «На ней, да на колхозной лошади по кличке Пират с утра до вечера мотался Марков по бригадным полям. Всюду успевал. Всегда знал, куда следует заехать перво-наперво, где нужно помочь, а где просто подтолкнуть дело. И все это без накачек и разносов».

По мнению сельчан, именно такие качества Георгия Марковича способствовали тому, что руководимая им бригада каждый год убирала высокий урожай как зерновых, так и кормовой и сахарной свеклы, кукурузы и многолетних трав. Не зря же по итогам 1974 года ему было присвоено высокое звание «Мастер высокого урожая». И два раза — в 1970, 1975 годах — участвовал бригадир в Выставке достижений народного хозяйства. Оба раза удостоился бронзовых медалей ВДНХ.

Самое удивительное в трудовой биографии Георгия Марковича, по словам односельчан, что за пять лет он удостоился трех высоких наград государства. В апреле 1971-го — ордена Трудового Красного Знамени, в декабре 1973-го — ордена Октябрьской Революции, а в декабре 1976 года — ордена Ленина, одной из высших наград СССР.

РОЗА МИРОНОВА,

племянница Георгия Марковича:

«Мое детство с года до шести лет прошло в его доме. Воспоминания очень теплые. Вставал ни свет ни заря. В начале деревни висел железный рельс (это еще до радиорубки), он бил в него, созывая на работу. Если кто-то не выходил, шел по домам и стучал в окна. Работать должны были все. И нас, детей, собирали и вели в поле — полоть свеклу. Не помню, чтобы на кого-то зло смотрел, но строгий насупленный взгляд иногда выдавал, как ему было тяжело. Семья была дружной. На день рождения дяди, 16 апреля, с домочадцами приезжали его четыре сестры».

АППОЛИНАРИЯ ИВАНОВА,

бывшая завфермой деревни Янмурзино, также обладательница орденов Трудового Красного Знамени и Ленина:

«Георгий Маркович старше меня на 21 год, наставник, его слово для нас было законом. Обидных слов никогда не говорил, но находил такие, которые трогали душу и памятны до сих пор. Однажды его бригада сушила зерно на колхозной зерносушилке. А я приехала за зерном для нужд фермы. Он увидел, что я кручусь около сушилки, и говорит своей работнице: «Янмурзинская королева сейчас зерно увезет. Юлия Митрофановна, чего сидишь, останешься без зерна…»

ЮРИЙ БОРИСОВ,

журналист районной газеты «Ял пурнăçě»:

«Запомнился именитый односельчанин своей строгостью и удивительными работоспособностью и талантом. Во всем районе, наверное, никто не выращивал на берегу Цивиля такую капусту, как бригада Георгия Марковича. Каждый кочан был с 12-литровое ведро. На другом берегу реки также удивляли посадки свеклы, огурцов, моркови и картофеля. А в 1970-1975 годах он наладил орошение своих полей и стал выращивать кукурузу. Опять-таки никто, наверное, столько сенажа во всем колхозе не заготавливал, как бригада Георгия Маркова».