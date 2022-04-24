6 мая. Республика в событиях и лицах

1938 – в г. Житомир родился Года Семенович Нудельман, действительный член Академии электротехнических наук Российской Федерации, заслуженный изобретатель Чувашской АССР, РСФСР. В 1961-2018 годах работал начальником отдела развития релейной защиты и автоматики Чебоксарского электроаппаратного завода, директором центра инжиниринга российско-шведского предприятия «АББ Автоматизация», генеральным директором Всероссийского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института релестроения (ОАО «ВНИИР»), заведующим кафедрой теоретических основ электротехники и релейной защиты и автоматики Чувашского государственного университета им. И. Ульянова. Автор более 250 научных работ, 100 изобретений и патентов в области релейной защиты и автоматики.

1988 – в день своего 250-летия Ленинградское хореографическое училище им. Вагановой награждено Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. В 1957 году здесь была создана чувашская студия. Ее первый выпуск 1966 года из 13 человек осуществил постановку на сцене Чувашского музыкально-драматического театра первого балетного спектакля – «Жизель».

1999 – торжественно отметив выпуск 10-миллионной стиральной машины, Чебоксарское производственное объединение им. Чапаева отправило ее в заводской музей. Предприятие вступило в строй в 1941 году как военный завод № 320, а стиральные машины начало выпускать в 1955 году.

2008 – в столице республики в парке им. 500-летия г. Чебоксары состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, символизирующей единство народов, культур и религиозных воззрений. Скульптура представляет собой семь бронзовых фигур девушек в полный рост, которые возносят к небу чашу в форме лепестков цветка лотоса, олицетворяющего семь основных мировых религий. На праздновании открытия памятника были озвучены официальные данные о проживание народов на территории Чувашии: 97 национальностей, которые состоят в 22 национально-культурных автономиях, 12 конфессиях и деноминациях.