Пожары не жалеют ни здания, ни людей…

В Чувашии резко возросло число пожаров — за сутки зафиксировано 15 возгораний. 3 мая от огня пострадало подворье 33-летнего жителя деревни Тигашево Батыревского района. Пожар уничтожил кровлю дома. А вот в деревне Верхние Кожары Красноармейского района произошло возгорание жилого здания, в результате которого погиб 72-летний хозяин дома. Также силами МЧС удалось ликвидировать пожар, вспыхнувший в двухэтажном

многоквартирном доме в селе Первое Чурашево Мариинско-Посадского района. 11 раз за минувшие сутки пожарные расчеты направлялись на тушение сухой травы. Перехода огня на жилые постройки удалось избежать. Общая площадь пожаров составила более 3 га.