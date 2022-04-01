За срыв сроков строительства ФАПа подрядчик оштрафован на 4,5 млн

На 4,5 миллиона рублей оштрафован подрядчик, виновный в срыве работ по строительству фельдшерского пункта в селе Пандиково Красночетайского района. Как установила местная прокуратура, государственный контракт на его строительство был заключен между Республиканской службой единого заказчика Минстроя Чувашии и ООО «СКАТ21»

в начале июня прошлого года. Подрядчик обещал сдать медицинский объект «под ключ» первого сентября того же года, но не выполнил взятые обязательства. Заказчик принял решение расторгнуть контракт с подрядной организацией, а районный прокурор по факту нарушения возбудил административные дела. В итоге юридическое лицо (подрядчик) оштрафовано на 4,5 миллиона рублей, а с директора организации взыскано 226 тысяч «штрафных» рублей.