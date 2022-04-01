Двое жителей Алатырского района самовольно заняли федеральную землю

МТУ Росимущества в республиках Мордовия и Марий Эл, Чувашия и Пензенской области уличило двух жителей Алатырского района (зарегистрированы там, а проживают в Москве), в неосновательном обогащении за счет фактического использования земельного участка федерального значения.

Представитель истца пояснил в суде, что спорный земельный участок в Алатырском районе — собственность Российской Федерации. А вот собственниками сооружения, расположенного на нем, являются Андрей Володин и Егор Родин (фамилии и имена изменены). Причем граждане пользовались участком без оформления договорных отношений с его собственником и, естественно, бесплатно. Однако по закону отсутствие договорных отношений не исключает возмездности пользования федеральным земельным участком под объектом недвижимого имущества, принадлежащем ответчикам на праве собственности, и, следовательно, не освобождает их от обязанности заплатить за землю.

Кстати, неосновательное обогащение за пользование федеральной землей взыскивалось с ответчиков, начиная с 2014 года. Правда, без судебных баталий дело не обходилось. К примеру, в прошлом году через суд с Володина и Родина было взыскано в доход федерального бюджета за пользование участком в 2016-2018 годах по 224 тысячи рублей с каждого. В нынешнем иске Росимущество потребовало деньги за последующие годы пользования участком, да еще проценты. Неосновательное обогащение Володина, которому Родин передарил свою долю недвижимости, вылилось в сумму более 448 тысяч рублей и в проценты — 69 с лишним тысяч. С Родина ответчик решил взыскать 120 тысяч рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами — 59 тысяч.

Ответчики суммы неосновательного обогащения признали, а вот с процентами не согласились, мол, в их адрес от истца за последние три года не поступали требования об уплате денег за фактическое пользование спорным земельным участком. Так что нет и оснований для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, ответчики указали, что истец пропустил срок исковой давности для начисления процентов на сумму неосновательного обогащения. Однако суд счел их аргументы неубедительными, взыскав и проценты. Как показывает практика, на незаконном использовании земли сэкономить деньги практически невозможно, их можно только потерять.