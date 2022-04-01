Житель Козловского района приговорен к 22 годам колонии особого режима

А его односельчанин — к 8 с половиной годам колонии строгого режима за жестокое преступление.

Одному мужчине 37 лет, другому — 35. Они признаны виновными в покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и других преступлениях.

Следствием и судом (СУ СКР по Чувашии) установлено, что в декабре 2020 года около пяти утра мужчины находились в деревне Старая Тюрлема в доме 47-летнего односельчанина и его сожительницы. Вместе распивали спиртное, а потом гости учинили скандал, в ходе которого жестоко избили хозяина. Когда 43-летняя женщина вступилась за него, ей тоже попало.

После того, как потерпевшие потеряли сознание, 35-летний фигурант покинул домохозяйство. А второй, чтобы скрыть следы преступления, решил убить хозяина дома и его сожительницу — поджог висевшие в сенях вещи, устроив пожар. Женщина погибла, а мужчина остался жив благодаря соседу, прибежавшему тушить огонь, и врачам, оказавшим потерпевшему своевременную квалифицированную помощь. В ходе пожара был уничтожен дом, надворные постройки, мебель, погибли домашние животные, материальный ущерб превысил 300 тысяч рублей. Согласно заключению судебно-психиатрических экспертиз, злоумышленники признаны вменяемыми. Приговор им вынес Верховный суд республики.