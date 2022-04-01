ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики

«Родной язык имеет для нашего народа фундаментальное значение. И жива будет чувашская нация, пока сохраняется наш с вами язык. «Родной язык является не только свидетельством жизненности народа, но есть именно сама жизнь народа», — говорил автор чувашской письменности великий просветитель и педагог Иван Яковлевич Яковлев. Важным с точки зрения продвижения чувашского языка стало его включение в «Яндекс. Переводчик». Благодаря усилиям инициативных жителей республики удалось пополнить базу сервиса более чем на 500 тысяч фраз на чувашском и русском языках. Впервые за много лет школы республики получили новые учебные пособия по чувашскому языку для первого класса, которые призваны формировать разговорные навыки. В этом году такие пособия получит вся начальная школа. Вскоре подобные издания будут подготовлены для воспитанников детских садов».

(Из поздравления с Днем чувашского языка)