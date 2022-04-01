Райцентры должны развиваться в комплексе, а аттракционы — быть безопасными

В республике немало проектов в самых разных отраслях и сферах, реализуемых на основе комплексного подхода — в здравоохранении, образовании, формировании комфортной среды, дорожном строительстве. Он позволяет добиться видимых ощутимых изменений и эффективного использования средств. И именно он должен стать главенствующим в развитии муниципалитетов, сказал Глава республики Олег Николаев на вчерашней правительственной планерке.

ПОРУЧЕНИЕ.

Закрепить и развивать сформировавшиеся подходы в комплексном обустройстве районных центров.

Жизнь людей должна быть одинаково комфортной как в больших населенных пунктах, так и в малых. На это нацеливает стратегическая инициатива российского правительства «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения», отметил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов в своем докладе на тему комплексного развития районных центров. В качестве образца было предложено село Красные Четаи.

В республике 14 райцентров, которые являются главным местом получения социальных услуг, в том числе здравоохранительных, культурных, спортивных. И планирование развития райцентра должно начаться с исследования состояния сферы административных функций, социальной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, транспортной и других с последующим увязыванием с отраслевыми и муниципальными программами. Все это должно «приземлиться» на генплан развития селения — основной документ. Однако документы пространственного развития отсутствуют пока почти во всех райцентрах, за исключением городов, констатировал министр. Правда, коммунальные паспорта разработаны.

Процесс формирования предложений по комплексному развитию райцентров министр рекомендовал рассмотреть на примере Красных Четай. Были проанализированы соответствующие мероприятия, реализованные здесь в последние годы. Выяснилось, что потребность в учреждениях культуры «закрыта» полностью, проведен крупный ремонт районного ДК. Также отремонтирована райбольница, село имеет современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Практически решена также проблема нехватки детских садов. А вот дороги не в лучшем состоянии — почти половина из них не соответствует нормативным требованиям.

За три последние года, включая 2022-й, на благоустройство села было выделено около 50 млн рублей. Благоустроены улица Новая, парк Победы. Комплексная оценка освоения средств показала, что район ответственно относится к формированию своих программ. В их числе реконструкция сетей водоснабжения, очистных сооружений, модернизация котельных. Были выдвинуты дополнительные рекомендации по поиску свободных территорий для жилищного строительства.

Такой предметный анализ и комплексную оценку территорий необходимо провести для всех районных центров республики, и эти данные должны быть положены в основу разработки новых генеральных планов и других стратегически важных документов, позволяющих эффективно управлять регионом и отдельными территориями, подчеркнул Павел Данилов. Также он сообщил, что совместно с Минсельхозом для глав администраций городов и районов ко Дню республики по данному направлению будет проведен круглый стол с привлечением внешних экспертов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам муниципалитетов держать на личном контроле ход осмотра сельскохозяйственной техники.

К нынешним весенним полевым работам готовы более 2380 единиц сельскохозяйственной техники — это на 200 больше прошлогоднего, доложил начальник республиканской Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Владимир Димитриев. Ее осмотр проводится во всех районах, правда, разными темпами. С учетом того, что более половины поднадзорной техники в АПК эксплуатируется более десяти лет, необходимость в ее регулярной инспекции стоит остро, отметил Димитриев. Если в Ибресинском, Порецком районах осмотрено соответственно 98% и 79% техники, то в ряде других — 30-40%. Глава республики высказал пожелание главам районных администраций держать вопрос с состоянием техники на личном контроле.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Цифры важны. Важны, прежде всего, исходя из поручения Президента России — довести до 70 процентов долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, к 2030 году. Но главное — не эти показатели. Очевидно, если люди выбирают такой образ жизни, то он означает здоровье, оптимизм, хорошее настроение, результативность на своих рабочих местах и профилактику пагубных привычек».

Приближается лето, а с ним — любимые развлечения на аттракционах. Установлены сроки проверки их технической надежности. Аккредитованные организации уже ведут эту работу, по окончании которой будут выданы допуски. В течение эксплуатации будет осуществляться постоянный контроль.

ПОРУЧЕНИЕ.

Использовать все инструменты и возможности для максимального вовлечения людей в занятие физкультурой и спортом.

Об итогах реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за первый квартал 2022 года рассказал министр физической культуры и спорта Василий Петров. В январе — марте к комплексу присоединились 13209 жителей Чувашии. Была поставлена задача — в 2022 году войти в первую десятку регионов по реализации комплекса ГТО. И работа в этом направлении дает свои плоды. Согласно рейтингу федерального оператора Чувашия по итогам 4-го квартала 2021 года поднялась с 45 на 27-е место. Популяризации ГТО в немалой степени способствует создание специализированной спортивной инфраструктуры.

Олег Николаев заострил внимание на максимальном использовании всех возможностей для вовлечения в занятия физкультурой населения республики.