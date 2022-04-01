В Чувашии выбирают сильные идеи нового времени

Открыть спортивный центр для детей с синдромом Дауна, создать маркетплейс туристических продуктов, запустить цифровой сервис для определения удовлетворенности городской среды, организовать систему работы эколидеров по популяризации раздельного сбора вторсырья. Эти и другие проекты были презентованы в «Точке кипения» Чувашского государственного университета.

Свои инициативы на равных представили бизнесмены, волонтеры, ученики новочебоксарского «Кванториума» и представители министерств. Критерии для отбора лучших — уникальность, актуальность, эффективность, качество и подача презентации. Проекты претендентов на участие в форуме оценивал и заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов.

«Все начинается с идеи, но главное, ее правильно «упаковать» и рассчитать необходимые ресурсы: деньги, люди, время. Решили, что за три минуты авторам проектов надо не только презентовать, но и заинтересовать экспертов и аудиторию. Договорились, что будем сопровождать лучшие идеи, и они будут презентованы Главе республики», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Среди направлений форума — развитие регионов, предпринимательства, кадровый потенциал, новые технологии. Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду.

«Подобные сессии будут продолжаться. Поговорили со своей командой и решили на регулярной основе проводить обсуждение идей и проектов, делиться мнениями и доводить их до конкретных инвесторов. Площадкой может стать «Мой бизнес». Обратная связь от экспертов может направить авторов инициатив на правильный путь», — рассказал Дмитрий Краснов.

Дмитрий Ковалев